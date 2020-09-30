https://ria.ru/20200930/ekstremizm-1577996156.html

В Госдуме поддержали проект об экстремистских материалах в соцсетях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 15 миллионов... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:29

2020-09-30T13:29

2020-09-30T13:29

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ видеохостинга <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC" target="_blank">YouTube</a>, соцсетей <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> удалить информацию с призывами к экстремизму и пропагандой наркотиков.Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду."Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в проекте решения комитета, который есть в распоряжении РИА Новости.Инициативу могут рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 октября.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Боярский</a> в июле внесли в Госдуму законопроект о штрафах вплоть до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалить информацию, в том числе с призывами к экстремизму. Законопроект будет распространяться на видеосервис <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, соцсети <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram и Facebook.

https://ria.ru/20200708/1574048969.html

https://ria.ru/20181005/1530083151.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, сергей боярский, instagram, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество