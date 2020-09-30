https://ria.ru/20200930/eilish-1577932746.html

Стало известно, когда выйдет документальный фильм о Билли Айлиш

Документальный фильм о Билли Айлиш покажут в кинотеатрах и на Apple TV+ в феврале 2021 года, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T03:14

2020-09-30T03:14

2020-09-30T03:14

культура

билли айлиш

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Документальный фильм о Билли Айлиш покажут в кинотеатрах и на Apple TV+ в феврале 2021 года, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. Исполнительница выложила короткий трейлер проекта, в котором указано его название "Билли Айлиш: Мир немного размыт" и дата премьеры, а также есть кадры, на которых маленькая Билли сидит за пианино. Режиссером выступил Ар Джей Катлер, который специализируется на документальных фильмах и телепроектах, а в 2007 году снял "Сентябрьский номер" о самом толстом выпуске Vogue за всю историю журнала. В начале года певица <a href="https://www.nme.com/news/music/billie-confirms-new-album-plans-and-says-she-terrified-about-her-forthcoming-documentary-2599120" target="_blank">сообщала</a>, что не видела ни кусочка ленты, которую снимают с июля 2018 года: "Это ужасно. Я очень переживаю… У кого еще есть столько видеозаписей, которые они не видели? Я боюсь". В 2020 году Билли Айлиш получила пять премий "Грэмми" в категориях: "новый исполнитель", "альбом года" и "вокальный поп-альбом" (“When we all fall asleep, where do we go?”), а также "песня года" и "запись года" ("Bad guy").

https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес