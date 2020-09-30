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Туризм
https://ria.ru/20200930/egipet-1578006530.html
В Египте еще полгода не будут брать плату с туристов за визу
Власти Египта объявили в среду о пакете мер по поддержке туротрасли, сообщает пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:10
2020-09-30T17:11
туризм
туризм
визы
южный синай (мухафаза)
новости - туризм
чехия
белоруссия
египет
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<strong>КАИР, 30 сен – РИА Новости.</strong> Власти Египта объявили в среду о пакете мер по поддержке туротрасли, сообщает пресс-служба кабинета министров."Среди мер — освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении. Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинции Южный Синай, Красное море и Матрух.Также власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.Помимо этого, кабмин решил продлить до 31 декабря программу поддержки сектора авиаперевозок. А с 1 января до 30 апреля 2021 года станет действовать новая программа, в рамках которой будут предоставлены скидки на стоянку самолетов в аэропортах Египта и наземное обслуживание.Информационный центр правительства ранее сообщил, что турсектор страны теряет порядка 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий пандемии коронавируса.Сейчас авиасообщение с египетскими курортами налажено из нескольких городов Украины, Белоруссии, ряда европейских стран. Ожидается, что с октября его возобновят Чехия и Франция возобновят Чехия и Франция.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
южный синай (мухафаза)
чехия
белоруссия
египет
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туризм, визы, южный синай (мухафаза), новости - туризм, чехия, белоруссия, египет

В Египте еще полгода не будут брать плату с туристов за визу

17:10 30.09.2020 (обновлено: 17:11 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 30 сен – РИА Новости. Власти Египта объявили в среду о пакете мер по поддержке туротрасли, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"Среди мер — освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении. Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинции Южный Синай, Красное море и Матрух.
Также власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.
Помимо этого, кабмин решил продлить до 31 декабря программу поддержки сектора авиаперевозок. А с 1 января до 30 апреля 2021 года станет действовать новая программа, в рамках которой будут предоставлены скидки на стоянку самолетов в аэропортах Египта и наземное обслуживание.
Информационный центр правительства ранее сообщил, что турсектор страны теряет порядка 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий пандемии коронавируса.
Сейчас авиасообщение с египетскими курортами налажено из нескольких городов Украины, Белоруссии, ряда европейских стран. Ожидается, что с октября его возобновят Чехия и Франция возобновят Чехия и Франция.
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