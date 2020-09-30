https://ria.ru/20200930/egipet-1578006530.html

В Египте еще полгода не будут брать плату с туристов за визу

Власти Египта объявили в среду о пакете мер по поддержке туротрасли, сообщает пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:10

2020-09-30T17:10

2020-09-30T17:11

туризм

туризм

визы

южный синай (мухафаза)

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чехия

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египет

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<strong>КАИР, 30 сен – РИА Новости.</strong> Власти Египта объявили в среду о пакете мер по поддержке туротрасли, сообщает пресс-служба кабинета министров."Среди мер — освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении. Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинции Южный Синай, Красное море и Матрух.Также власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.Помимо этого, кабмин решил продлить до 31 декабря программу поддержки сектора авиаперевозок. А с 1 января до 30 апреля 2021 года станет действовать новая программа, в рамках которой будут предоставлены скидки на стоянку самолетов в аэропортах Египта и наземное обслуживание.Информационный центр правительства ранее сообщил, что турсектор страны теряет порядка 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий пандемии коронавируса.Сейчас авиасообщение с египетскими курортами налажено из нескольких городов Украины, Белоруссии, ряда европейских стран. Ожидается, что с октября его возобновят Чехия и Франция возобновят Чехия и Франция.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

южный синай (мухафаза)

чехия

белоруссия

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, визы, южный синай (мухафаза), новости - туризм, чехия, белоруссия, египет