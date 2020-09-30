https://ria.ru/20200930/eda-1577891272.html

"Правда тела". Расстройства пищевого поведения

Всю неделю ограничиваешь себя в еде и сидишь на салатиках, а вечером в воскресенье незаметно для себя съедаешь тазик пельменей и полторта "Прага". А потом ненавидишь себя за "срыв". Расстройства (или нарушения) пищевого поведения — это не только про булимию? Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?

2020-09-30T12:00

2020-09-30T12:00

2020-09-30T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Расстройства пищевого поведения Всю неделю ограничиваешь себя в еде и сидишь на салатиках, а вечером в воскресенье незаметно для себя съедаешь тазик пельменей и полторта "Прага". А потом ненавидишь себя за "срыв". Расстройства (или нарушения) пищевого поведения — это не только про булимию? Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?

Не бывает праздника без вкусной еды. Счастье — это когда ешь всё, что хочешь. Выбрасывать еду нельзя. Мама обидится, если не попробовать всё, что она приготовила на очередной семейный ужин. Как образ жизни и социум способствует нездоровому пищевому поведению и можно ли этому противостоять?Рассуждаем вместе с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.<strong>01:30</strong> Нарушение пищевого поведения: почему мы не в состоянии заметить его сами у себя?<strong>04:10</strong> "Не заметила, как съела": что такое расстройство пищевого поведения?<strong>07:15</strong> Путь к похудению – любить еду!<strong>09:50</strong> Получить удовольствие только от еды — это расстройство?<strong>11:25</strong> Ужас блокадного Ленинграда, голодные девяностые, зависимость от сладкого. Почему мы становимся "нарушителями"?<strong>16:00</strong> Сокращать калории, компенсировать подачей?<strong>18:30</strong> Почему расставание с едой — как расставание с человеком?<strong>20:00</strong> "Ты меня не любишь". Зачем есть до отвала на семейных праздниках?<strong>23:00</strong> Перестать запрещать себе, научиться говорить "нет" другим. Как вернуть пищевое поведение в норму?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст