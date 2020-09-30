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Житель Ингушетии сбил насмерть трехлетнюю дочь
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он на машине сбил насмерть трехлетнюю дочь, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:35
2020-09-30T18:35
республика ингушетия
назрановский район
назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a> задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он на машине сбил насмерть трехлетнюю дочь, сообщает региональное МВД."Во вторник неустановленное лицо, передвигавшееся на автомашине неустановленной марки, в селении Али-Юрт совершило наезд на девочку 2017 года рождения и скрылось с места происшествия", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочка скончалась в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a>."Сотрудниками полиции по <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановскому району</a> по горячим следам установлен и задержан 31-летний мужчина (отец погибшей) и принадлежащая ему автомашина "ВАЗ-2121" с прицепом. Задержанный дал признательные показания", - уточняет МВД.По факту произошедшего проводится проверка.
https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html
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республика ингушетия
назрановский район
назрань
РИА Новости
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республика ингушетия, назрановский район, назрань, происшествия

Житель Ингушетии сбил насмерть трехлетнюю дочь

18:35 30.09.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он на машине сбил насмерть трехлетнюю дочь, сообщает региональное МВД.
"Во вторник неустановленное лицо, передвигавшееся на автомашине неустановленной марки, в селении Али-Юрт совершило наезд на девочку 2017 года рождения и скрылось с места происшествия", - говорится в сообщении.
В результате ДТП девочка скончалась в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы в Назрани.
"Сотрудниками полиции по Назрановскому району по горячим следам установлен и задержан 31-летний мужчина (отец погибшей) и принадлежащая ему автомашина "ВАЗ-2121" с прицепом. Задержанный дал признательные показания", - уточняет МВД.
По факту произошедшего проводится проверка.
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Республика ИнгушетияНазрановский районНазраньПроисшествия
 
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