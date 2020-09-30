https://ria.ru/20200930/dtp-1578018889.html

Житель Ингушетии сбил насмерть трехлетнюю дочь

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он на машине сбил насмерть трехлетнюю дочь, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:35

2020-09-30T18:35

2020-09-30T18:35

республика ингушетия

назрановский район

назрань

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a> задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он на машине сбил насмерть трехлетнюю дочь, сообщает региональное МВД."Во вторник неустановленное лицо, передвигавшееся на автомашине неустановленной марки, в селении Али-Юрт совершило наезд на девочку 2017 года рождения и скрылось с места происшествия", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочка скончалась в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a>."Сотрудниками полиции по <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановскому району</a> по горячим следам установлен и задержан 31-летний мужчина (отец погибшей) и принадлежащая ему автомашина "ВАЗ-2121" с прицепом. Задержанный дал признательные показания", - уточняет МВД.По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html

3

республика ингушетия

назрановский район

назрань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрановский район, назрань, происшествия