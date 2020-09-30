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Грызлов назвал Киев источником нарушений в Донбассе
Международным посредникам необходимо потребовать от Украины ответственности в переговорах по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:57
2020-09-30T20:57
ситуация в днр и лнр
донбасс
борис грызлов
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Международным посредникам необходимо потребовать от <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> ответственности в переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу."В заявлениях на международную аудиторию <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> пытается присвоить себе достижения в сфере режима прекращения огня. В реальности, украинская позиция была и остается прямо противоположной. Никаких достижений у Киева нет. Именно украинская сторона тормозит любые договоренности о прекращении огня, и до настоящего времени украинские вооруженные формирования являются источником нарушений. Именно из-за киевской позиции режим прекращения огня остается неустойчивым", - сказал Грызлов журналистам."Международным посредникам минского переговорного процесса пора потребовать от украинской стороны конструктивного и ответственного отношения к достижению мира во внутриполитическом конфликте на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.
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донбасс
киев
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов назвал Киев источником нарушений в Донбассе

20:57 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Международным посредникам необходимо потребовать от Украины ответственности в переговорах по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.
"В заявлениях на международную аудиторию Киев пытается присвоить себе достижения в сфере режима прекращения огня. В реальности, украинская позиция была и остается прямо противоположной. Никаких достижений у Киева нет. Именно украинская сторона тормозит любые договоренности о прекращении огня, и до настоящего времени украинские вооруженные формирования являются источником нарушений. Именно из-за киевской позиции режим прекращения огня остается неустойчивым", - сказал Грызлов журналистам.
"Международным посредникам минского переговорного процесса пора потребовать от украинской стороны конструктивного и ответственного отношения к достижению мира во внутриполитическом конфликте на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.
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Минские соглашения
 
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