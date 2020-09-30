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В СММ ОБСЕ заявили об обстреле своего беспилотника в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу возле подконтрольного Киеву села Артема Станично-Луганского... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:55
2020-09-30T13:55
яков осадчий
смм обсе
обсе
станица луганская
луганская область
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (<a href="http://ria.ru/organization_SMM_OBSE/" target="_blank" data-auto="true">СММ</a>) <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> подвергся обстрелу возле подконтрольного <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> села Артема Станично-Луганского района в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ."В <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> СММ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), которые, по оценке наблюдателей, были направлены на беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия, пролетавший в районах к востоку от населенного пункта Артема", - процитировал РИА Новости отчет СММ ОБСЕ от 29 сентября представитель пресс-службы миссии.Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> на брифинге заявил, что инцидент зафиксировали также наблюдатели республики. Он уточнил, что по данным ЛНР, огонь был открыт с позиций 25-й бригады вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в момент пролета беспилотника миссии над подконтрольной Киеву территорией по направлению к поселку <a href="http://ria.ru/location_Stanica_Luganskaja/" target="_blank" data-auto="true">Станица Луганская</a>."По счастливой случайности представители миссии успешно посадили БПЛА и покинули данный район", - дополнил Осадчий.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200507/1571123452.html
https://ria.ru/20200823/siloviki-1576193654.html
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яков осадчий, смм обсе, обсе, станица луганская, луганская область, украина, в мире

В СММ ОБСЕ заявили об обстреле своего беспилотника в Донбассе

13:55 30.09.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу возле подконтрольного Киеву села Артема Станично-Луганского района в Донбассе, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ.
Луганской области СММ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), которые, по оценке наблюдателей, были направлены на беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия, пролетавший в районах к востоку от населенного пункта Артема", - процитировал РИА Новости отчет СММ ОБСЕ от 29 сентября представитель пресс-службы миссии.
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий на брифинге заявил, что инцидент зафиксировали также наблюдатели республики. Он уточнил, что по данным ЛНР, огонь был открыт с позиций 25-й бригады вооруженных сил Украины в момент пролета беспилотника миссии над подконтрольной Киеву территорией по направлению к поселку Станица Луганская.
"По счастливой случайности представители миссии успешно посадили БПЛА и покинули данный район", - дополнил Осадчий.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Яков ОсадчийСММ ОБСЕОБСЕСтаница ЛуганскаяЛуганская областьУкраинаВ мире
 
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