https://ria.ru/20200930/donbass-1577998819.html

В СММ ОБСЕ заявили об обстреле своего беспилотника в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу возле подконтрольного Киеву села Артема Станично-Луганского... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:55

2020-09-30T13:55

2020-09-30T13:55

яков осадчий

смм обсе

обсе

станица луганская

луганская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156036/68/1560366866_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_478fe331ab6261ae615f060b2baf227a.jpg

<strong>ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (<a href="http://ria.ru/organization_SMM_OBSE/" target="_blank" data-auto="true">СММ</a>) <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> подвергся обстрелу возле подконтрольного <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> села Артема Станично-Луганского района в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ."В <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> СММ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), которые, по оценке наблюдателей, были направлены на беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия, пролетавший в районах к востоку от населенного пункта Артема", - процитировал РИА Новости отчет СММ ОБСЕ от 29 сентября представитель пресс-службы миссии.Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> на брифинге заявил, что инцидент зафиксировали также наблюдатели республики. Он уточнил, что по данным ЛНР, огонь был открыт с позиций 25-й бригады вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в момент пролета беспилотника миссии над подконтрольной Киеву территорией по направлению к поселку <a href="http://ria.ru/location_Stanica_Luganskaja/" target="_blank" data-auto="true">Станица Луганская</a>."По счастливой случайности представители миссии успешно посадили БПЛА и покинули данный район", - дополнил Осадчий.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200507/1571123452.html

https://ria.ru/20200823/siloviki-1576193654.html

2

станица луганская

луганская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, смм обсе, обсе, станица луганская, луганская область, украина, в мире