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"Русский Хатико" из Приморья обрел новый дом
Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в Приморье, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:40
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приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a>, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.На белого пса, который сидел возле будки на платформе, обратили внимание 11 сентября. Как рассказала Никитина, многие селяне стали подкармливать животное. Жители переживали за судьбу собаки, которую прозвали "русский Хатико", хозяина для верного пса решили искать через соцсети."Нашли ему дом, новая хозяйка дала имя собаке — Верный", — сообщила Никитина.Она добавила, что местная жительница, взявшая собаку, не хочет афишировать имя и фамилию, но сказала, что "никому собаку не отдаст", даже если вернется бросивший пса хозяин.
https://ria.ru/20190907/1558415720.html
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РИА Новости
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приморский край, общество

"Русский Хатико" из Приморья обрел новый дом

11:40 30.09.2020 (обновлено: 12:23 30.09.2020)
 
© Фото : Сообщество vkontakte "Наш ВЛАДИВОСТОК"Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО
Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Сообщество vkontakte "Наш ВЛАДИВОСТОК"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен — РИА Новости. Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в Приморье, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
На белого пса, который сидел возле будки на платформе, обратили внимание 11 сентября. Как рассказала Никитина, многие селяне стали подкармливать животное. Жители переживали за судьбу собаки, которую прозвали "русский Хатико", хозяина для верного пса решили искать через соцсети.
"Нашли ему дом, новая хозяйка дала имя собаке — Верный", — сообщила Никитина.
Она добавила, что местная жительница, взявшая собаку, не хочет афишировать имя и фамилию, но сказала, что "никому собаку не отдаст", даже если вернется бросивший пса хозяин.
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