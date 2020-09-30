https://ria.ru/20200930/dom-1577987727.html

"Русский Хатико" из Приморья обрел новый дом

Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в Приморье, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:40

2020-09-30T11:40

2020-09-30T12:23

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a>, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.На белого пса, который сидел возле будки на платформе, обратили внимание 11 сентября. Как рассказала Никитина, многие селяне стали подкармливать животное. Жители переживали за судьбу собаки, которую прозвали "русский Хатико", хозяина для верного пса решили искать через соцсети."Нашли ему дом, новая хозяйка дала имя собаке — Верный", — сообщила Никитина.Она добавила, что местная жительница, взявшая собаку, не хочет афишировать имя и фамилию, но сказала, что "никому собаку не отдаст", даже если вернется бросивший пса хозяин.

https://ria.ru/20190907/1558415720.html

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приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, общество