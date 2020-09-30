https://ria.ru/20200930/dieta-1577990786.html

Диетолог развеяла популярный миф о пользе разгрузочных дней

Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:14

2020-09-30T12:14

2020-09-30T14:15

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569710317_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_66d5697692a4906c0f1e06f0891c81cf.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней.По ее словам, многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы.Диетолог отметила, что монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например при переедании или серьезном заболевании.Для того чтобы провести разгрузочный день правильно, Филиппова рекомендовала исключить из рациона продукты, которые оказывают значительную нагрузку на внутренние органы.

https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество