https://ria.ru/20200930/dieta-1577990786.html
Диетолог развеяла популярный миф о пользе разгрузочных дней
Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:14
2020-09-30T12:14
2020-09-30T14:15
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней.По ее словам, многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы.Диетолог отметила, что монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например при переедании или серьезном заболевании.Для того чтобы провести разгрузочный день правильно, Филиппова рекомендовала исключить из рациона продукты, которые оказывают значительную нагрузку на внутренние органы.
https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом
опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней.
По ее словам, многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы.
"Возьмем те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения", — сказала специалист.
Диетолог отметила, что монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например при переедании или серьезном заболевании.
Для того чтобы провести разгрузочный день правильно, Филиппова рекомендовала исключить из рациона продукты, которые оказывают значительную нагрузку на внутренние органы.
"Прежде всего убираются быстрые углеводы, сахар, избыточное содержание соли, какие-то трансжиры, то есть избыточное количество жирной пищи", — уточнила она.