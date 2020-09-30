https://ria.ru/20200930/deti-1577978715.html

Директору лагеря под Хабаровском, откуда ушли дети, вынесли представление

Прокуратура Хабаровского края сообщает, что приняла меры по результатам проверки в связи с самовольным уходом в августе несовершеннолетних из детского лагеря... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:02

2020-09-30T09:02

2020-09-30T09:02

хабаровск

хабаровский район

хабаровский край

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 30 сен — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> сообщает, что приняла меры по результатам проверки в связи с самовольным уходом в августе несовершеннолетних из детского лагеря "Мир детства" под Хабаровском, директору учреждения вынесли представление.Ранее краевая прокуратура сообщила, что проводится проверка по факту исчезновения двух девочек 12 и 13 лет, которые в ночь на 27 августа покинули детский лагерь "Мир детства" в селе Воронежское-2 <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского района</a>. Как сообщила РИА Новости директор детского лагеря "Мир детства" Татьяна Колесникова, девочки – воспитанницы КГБУ "Детский дом №5" города <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>. В свою очередь директор КГБУ "Детский дом №5" Лидия Мартынова подтвердила, что девочки, действительно, являются воспитанницами их учреждения, но в момент исчезновения находились на отдыхе в лагере. Девочки найдены на следующий день, с ними все в порядке, сообщало региональное СУСК РФ."Прокуратурой Хабаровского района проведена проверка в связи с самовольным уходом двух несовершеннолетних девочек из детского оздоровительного лагеря "Мир детства", расположенного в селе Воронежское-2. Директору частного учреждения отдыха и оздоровления детей вынесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.Прокурором установлено, что директор лагеря своевременно не сообщила в уполномоченные органы об исчезновении несовершеннолетних. Меры по надлежащей организации работы по обеспечению безопасных условий для пребывания детей, присмотра и ухода за ними также не были приняты, что послужило, по мнению ведомства, основанием для самовольного ухода несовершеннолетних.

https://ria.ru/20200925/deti-1577776905.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский район, хабаровский край, происшествия