Директору лагеря под Хабаровском, откуда ушли дети, вынесли представление
ХАБАРОВСК, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края сообщает, что приняла меры по результатам проверки в связи с самовольным уходом в августе несовершеннолетних из детского лагеря "Мир детства" под Хабаровском, директору учреждения вынесли представление.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что проводится проверка по факту исчезновения двух девочек 12 и 13 лет, которые в ночь на 27 августа покинули детский лагерь "Мир детства" в селе Воронежское-2 Хабаровского района. Как сообщила РИА Новости директор детского лагеря "Мир детства" Татьяна Колесникова, девочки – воспитанницы КГБУ "Детский дом №5" города Хабаровска. В свою очередь директор КГБУ "Детский дом №5" Лидия Мартынова подтвердила, что девочки, действительно, являются воспитанницами их учреждения, но в момент исчезновения находились на отдыхе в лагере. Девочки найдены на следующий день, с ними все в порядке, сообщало региональное СУСК РФ.
"Прокуратурой Хабаровского района проведена проверка в связи с самовольным уходом двух несовершеннолетних девочек из детского оздоровительного лагеря "Мир детства", расположенного в селе Воронежское-2. Директору частного учреждения отдыха и оздоровления детей вынесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Прокурором установлено, что директор лагеря своевременно не сообщила в уполномоченные органы об исчезновении несовершеннолетних. Меры по надлежащей организации работы по обеспечению безопасных условий для пребывания детей, присмотра и ухода за ними также не были приняты, что послужило, по мнению ведомства, основанием для самовольного ухода несовершеннолетних.
25 сентября, 15:48В России изменятся правила размещения детей в оздоровительных лагерях