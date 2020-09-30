https://ria.ru/20200930/debaty-1578025776.html

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы пересмотра формата дебатов. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T22:37

2020-09-30T22:37

2020-09-30T22:37

дональд трамп

президентские выборы в сша

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> осудил планы пересмотра формата дебатов.Комиссия по проведению президентских дебатов объявила в среду, что намерена изменить формат дискуссии на фоне беспорядочных споров Трампа и претендента на президентское кресло <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в ходе первого раунда дебатов.Комиссия заявила, что хочет обеспечить больше порядка в ходе дискуссии, но не сказала, какие именно меры примет.В ходе дебатов накануне Трамп постоянно перебивал Байдена, который, в свою очередь, не раз оскорблял Трампа и призывал его "заткнуться".

https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире