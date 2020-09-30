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Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы пересмотра формата дебатов. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:37
2020-09-30T22:37
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> осудил планы пересмотра формата дебатов.Комиссия по проведению президентских дебатов объявила в среду, что намерена изменить формат дискуссии на фоне беспорядочных споров Трампа и претендента на президентское кресло <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в ходе первого раунда дебатов.Комиссия заявила, что хочет обеспечить больше порядка в ходе дискуссии, но не сказала, какие именно меры примет.В ходе дебатов накануне Трамп постоянно перебивал Байдена, который, в свою очередь, не раз оскорблял Трампа и призывал его "заткнуться".
https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html
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дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов

22:37 30.09.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы пересмотра формата дебатов.
Комиссия по проведению президентских дебатов объявила в среду, что намерена изменить формат дискуссии на фоне беспорядочных споров Трампа и претендента на президентское кресло Джо Байдена в ходе первого раунда дебатов.

Они делают это только потому, что их парня вчера поколотили. Президент Трамп был доминирующей силой, и Джо Байден теперь пытается поработать с судьями. Они не должны переставлять ворота и менять правила по ходу игры.

заявление штаба Трампа
Комиссия заявила, что хочет обеспечить больше порядка в ходе дискуссии, но не сказала, какие именно меры примет.
В ходе дебатов накануне Трамп постоянно перебивал Байдена, который, в свою очередь, не раз оскорблял Трампа и призывал его "заткнуться".
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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