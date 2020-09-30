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Трамп на дебатах доказал неспособность руководить, заявил Байден
Кандидат демократов в президенты Джо Байден заявил, что президент США Дональд Трамп своим поведением на дебатах доказал неспособность руководить. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:05
2020-09-30T22:05
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> своим поведением на дебатах доказал неспособность руководить."Дональд Трамп показал вчера вечером всей стране, насколько он не подходит должности президента", - написал Байден в <a href="https://twitter.com/JoeBiden/status/1311374502505279489" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Также Байден, которого Трамп постоянно перебивал, представил видеонарезку своих высказываний с дебатов, из которых убрали Трампа."На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты", - добавил Байден в описании видео.
https://ria.ru/20200930/tramp-1578012513.html
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире

Трамп на дебатах доказал неспособность руководить, заявил Байден

22:05 30.09.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты Джо Байден заявил, что президент США Дональд Трамп своим поведением на дебатах доказал неспособность руководить.
"Дональд Трамп показал вчера вечером всей стране, насколько он не подходит должности президента", - написал Байден в Twitter.
Также Байден, которого Трамп постоянно перебивал, представил видеонарезку своих высказываний с дебатов, из которых убрали Трампа.
"На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты", - добавил Байден в описании видео.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 16:56
Трамп по итогам дебатов заявил, что "никто не хочет Сонного Джо в лидеры"
 
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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