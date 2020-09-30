https://ria.ru/20200930/debaty-1578025231.html

Трамп на дебатах доказал неспособность руководить, заявил Байден

Кандидат демократов в президенты Джо Байден заявил, что президент США Дональд Трамп своим поведением на дебатах доказал неспособность руководить. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T22:05

2020-09-30T22:05

2020-09-30T22:05

дональд трамп

президентские выборы в сша

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> своим поведением на дебатах доказал неспособность руководить."Дональд Трамп показал вчера вечером всей стране, насколько он не подходит должности президента", - написал Байден в <a href="https://twitter.com/JoeBiden/status/1311374502505279489" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Также Байден, которого Трамп постоянно перебивал, представил видеонарезку своих высказываний с дебатов, из которых убрали Трампа."На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты", - добавил Байден в описании видео.

https://ria.ru/20200930/tramp-1578012513.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире