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https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html
Дебаты Трампа и Байдена: кто победил на самом деле
О состоянии американской политической системы лучше всего говорит тот факт, что самой запоминающейся медийной реакцией на телевизионную дуэль Дональда Трампа и... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:40
2020-09-30T15:40
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
авторы
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О состоянии американской политической системы лучше всего говорит тот факт, что самой запоминающейся медийной реакцией на телевизионную дуэль <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> стала эмоциональная реплика ведущей телеканала CNN, описавшей дебаты емким, непечатным и труднопереводимым термином с сортирными коннотациями.Поразительным образом содержание самих дебатов и их стилистика смогли обеспечить поразительное единодушие противоборствующих сегментов американского общества. Судя по реакциям в соцсетях, демократы и республиканцы ненавидят друг друга все с той же искренней кровожадностью, но теперь их объединяет стыд за состояние американской политики в целом. Известный американский политтехнолог и социолог Франк Лунц (Frank Luntz), который в ночь дебатов работал с фокус-группой избирателей, <a href="https://twitter.com/FrankLuntz/status/1311122520611807232" target="_blank">написал</a>: "Самый распространенный ответ избирателей, который я услышал до сих пор: "Мне так грустно, что это происходит в моей стране".Реакцию международного финансового сообщества хорошо описывает фрагмент из письма Пола Донована, британского экономиста, работающего в крупном швейцарском банке UBS, который написал клиентам банка: "…Возможно, единственное, что стоит упомянуть, это то, что дебаты, вероятно, увеличили ожидания относительно оспоренных результатов выборов. Международные инвесторы были готовы придерживаться некоторых крайних взглядов на эту тему (точно так же, как они придерживались крайних взглядов на будущее зоны евро в прошлом). Учитывая важность международных инвесторов для рынков США, это может добавить нестабильности к выборам".Если смотреть на вещи цинично, то получается, что дебаты не были дебатами в политическом смысле, а больше напоминали традиционную среди профессиональных боксеров "дуэль взглядов" и словесную перепалку на пресс-конференции перед поединком, только в случае Трампа и Байдена сам поединок будет проходить даже не столько на избирательных участках, сколько в судах и, возможно, на улицах американских городов.В определенном смысле оба полемиста достигли впечатляющих успехов: они вряд ли кого-то переубедили в плане привлекательности голосования за себя, зато преуспели в деле создания крайне негативного впечатления у зрителей от американского политического класса в целом.Довольно трудно определить, кто "выиграл" эти дебаты, и еще сложнее определить, кому из кандидатов предполагаемая победа по-настоящему поможет на выборах, ибо связь между результатом телевизионной баталии и электоральной победой в США работает не очень очевидным образом.Телеканал CNN <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/29/politics/donald-trump-joe-biden-debate-poll/index.html" target="_blank">утверждает</a>, что Байден выиграл с очень большим отрывом и разгромным счетом: "Шесть из десяти зрителей, наблюдавших за дебатами, заявили, что бывший вице-президент Джо Байден во вторник выступил лучше, и только 28 процентов считают, что президент Дональд Трамп сделал это — согласно опросу CNN, проведенному SSRS среди зрителей дебатов".Даже если предположить, что CNN, несмотря на всю очевидную политическую ангажированность и ненависть к трампистам, <a href="https://edition.cnn.com/2016/09/27/politics/hillary-clinton-donald-trump-debate-poll/index.html" target="_blank">заказал честный опрос</a>, то стоит вспомнить сравнительно недавний и парадоксальный исторический опыт.В 2016 году тот же телеканал после первых дебатов Клинтон и Трампа сообщал следующие социологические данные:Если судить по прошлым эпизодам такого рода, то самое лучшее, что может сделать кандидат в президенты, — проиграть первые дебаты, причем проиграть их конкретно с точки зрения организаторов опросов телеканала CNN или с точки зрения той специфической демографической выборки, которую используют их "опросники".Нельзя исключать, что единственным по-настоящему важным эпизодом дебатов стала перепалка о коронавирусе и о том, как лучше всего бороться с эпидемией.Дональд Трамп сформулировал разницу в позициях двух кандидатов в довольно грубой, но логичной форме: он выступает за то, чтобы экономика вернулась к нормальному режиму работы, и ожидает, что вакцина от коронавируса вот-вот получит необходимые разрешения от соответствующих регулирующих органов, а Байден выступает за прямо противоположный подход, с новыми ограничениями и повторной заморозкой экономики во имя борьбы с эпидемией.Ставка демократов в этой истории совершенно логична. Им нужно выставить Трампа в качестве убийцы стариков и виновного в том, что в США счет жертв коронавируса идет на сотни тысяч, да и предлог для массового (и вероятно — фальсифицированного) голосования по почте им тоже нужен. Но проблема в том, что выборы в таком формате могут превратиться в референдум по экономике, и избиратели, которые массово сидят без работы, очень устали от эпидемии и готовы на что угодно, лишь бы им вернули доступ к зарплате и нормальной жизни, вполне могут решить, что еще четыре года Трампа (даже если он им сам не нравится) — это намного лучше, чем еще один тотальный карантин и полная потеря средств к существованию. Впрочем, некоторых избирателей эта ситуация может так сильно демотивировать, что они вообще не пойдут голосовать.Как <a href="https://twitter.com/FrankLuntz/status/1311128234268831745" target="_blank">заметил</a> тот же Франк Лунц: "Эти дебаты фактически убедили некоторых нерешительных избирателей вообще не голосовать. Я никогда не видел, чтобы дебаты вызывали такую реакцию".Это значит, что дебаты уже принесли определенную пользу человечеству в целом. После просмотра этого позорного политического бурлеска мало кто на планете захочет завидовать хваленой "американской демократии" и вашингтонской политической системе.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577997206.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1577985327.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/1577979355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/debaty-1577997491.html
Победителей в этом позорном шоу быть не может, но зато со всей очевидностью была продемонстрирована деградация американской политической элиты.
40
зато у нас все понятно) если ты не за ядро , то ты за ядро) Зачем у нас вообще выборы вообще!? такие цифры только у президентов банановых республик!)
24
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, авторы

Дебаты Трампа и Байдена: кто победил на самом деле

15:40 30.09.2020
 
© AFP 2020 / Pool/Olivier DoulieryДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AFP 2020 / Pool/Olivier Douliery
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Иван Данилов
Иван Данилов
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О состоянии американской политической системы лучше всего говорит тот факт, что самой запоминающейся медийной реакцией на телевизионную дуэль Дональда Трампа и Джо Байдена стала эмоциональная реплика ведущей телеканала CNN, описавшей дебаты емким, непечатным и труднопереводимым термином с сортирными коннотациями.
Поразительным образом содержание самих дебатов и их стилистика смогли обеспечить поразительное единодушие противоборствующих сегментов американского общества. Судя по реакциям в соцсетях, демократы и республиканцы ненавидят друг друга все с той же искренней кровожадностью, но теперь их объединяет стыд за состояние американской политики в целом. Известный американский политтехнолог и социолог Франк Лунц (Frank Luntz), который в ночь дебатов работал с фокус-группой избирателей, написал: "Самый распространенный ответ избирателей, который я услышал до сих пор: "Мне так грустно, что это происходит в моей стране".
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 14:15Президентские выборы в США — 2020
"Это было невыносимо". Чем американцев ужаснули дебаты Трампа и Байдена
Реакцию международного финансового сообщества хорошо описывает фрагмент из письма Пола Донована, британского экономиста, работающего в крупном швейцарском банке UBS, который написал клиентам банка: "…Возможно, единственное, что стоит упомянуть, это то, что дебаты, вероятно, увеличили ожидания относительно оспоренных результатов выборов. Международные инвесторы были готовы придерживаться некоторых крайних взглядов на эту тему (точно так же, как они придерживались крайних взглядов на будущее зоны евро в прошлом). Учитывая важность международных инвесторов для рынков США, это может добавить нестабильности к выборам".
Если смотреть на вещи цинично, то получается, что дебаты не были дебатами в политическом смысле, а больше напоминали традиционную среди профессиональных боксеров "дуэль взглядов" и словесную перепалку на пресс-конференции перед поединком, только в случае Трампа и Байдена сам поединок будет проходить даже не столько на избирательных участках, сколько в судах и, возможно, на улицах американских городов.
Самыми запоминающимися моментами дебатов стали эпизоды максимального хамства и переходы на личности в исполнении обоих кандидатов. Байден потребовал от Трампа "заткнуться", обозвал его "клоуном", а также назвал президента США "путинским щеночком". Трамп обвинил Байдена в желании ввести в США "социалистическую" систему здравоохранения и подчеркнул, что Байден находится "на крючке" крайне левых элементов собственной партии. Помимо этого, кандидату от демократов досталось за то, что его сын "получил 3,5 миллиона долларов" от российской бизнес-леди, а также имел синекуру в скандально известной украинской газовой компании Burisma.
В определенном смысле оба полемиста достигли впечатляющих успехов: они вряд ли кого-то переубедили в плане привлекательности голосования за себя, зато преуспели в деле создания крайне негативного впечатления у зрителей от американского политического класса в целом.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:09Президентские выборы в США — 2020
Политолог назвал победителя в дебатах Байдена и Трампа
Довольно трудно определить, кто "выиграл" эти дебаты, и еще сложнее определить, кому из кандидатов предполагаемая победа по-настоящему поможет на выборах, ибо связь между результатом телевизионной баталии и электоральной победой в США работает не очень очевидным образом.
Телеканал CNN утверждает, что Байден выиграл с очень большим отрывом и разгромным счетом: "Шесть из десяти зрителей, наблюдавших за дебатами, заявили, что бывший вице-президент Джо Байден во вторник выступил лучше, и только 28 процентов считают, что президент Дональд Трамп сделал это — согласно опросу CNN, проведенному SSRS среди зрителей дебатов".
Даже если предположить, что CNN, несмотря на всю очевидную политическую ангажированность и ненависть к трампистам, заказал честный опрос, то стоит вспомнить сравнительно недавний и парадоксальный исторический опыт.
В 2016 году тот же телеканал после первых дебатов Клинтон и Трампа сообщал следующие социологические данные:

"Согласно опросу CNN/ORC среди избирателей, наблюдавших за дебатами, Хиллари Клинтон была признана победителем дебатов, которые прошли в понедельник вечером, по мнению 62 процентов избирателей, посмотревших дебаты, в то время как только 27 процентов заявили, что, по их мнению, у Дональда Трампа была лучшая ночь. Это похоже на доминирующее выступление Митта Ромни в дебатах с президентом Бараком Обамой на первых президентских дебатах 2012 года. В соотношении более чем два к одному смотревшие дебаты избиратели сказали, что Клинтон выразила свою точку зрения более четко, чем Трамп, и лучше понимала проблемы (страны. — Прим. ред.)".

Если судить по прошлым эпизодам такого рода, то самое лучшее, что может сделать кандидат в президенты, — проиграть первые дебаты, причем проиграть их конкретно с точки зрения организаторов опросов телеканала CNN или с точки зрения той специфической демографической выборки, которую используют их "опросники".
Нельзя исключать, что единственным по-настоящему важным эпизодом дебатов стала перепалка о коронавирусе и о том, как лучше всего бороться с эпидемией.
Байда и трампбарщина: как прошли дебаты кандидатов в президенты США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 09:04Свежее утро
"Байда и трампбарщина": как прошли дебаты кандидатов в президенты США
Дональд Трамп сформулировал разницу в позициях двух кандидатов в довольно грубой, но логичной форме: он выступает за то, чтобы экономика вернулась к нормальному режиму работы, и ожидает, что вакцина от коронавируса вот-вот получит необходимые разрешения от соответствующих регулирующих органов, а Байден выступает за прямо противоположный подход, с новыми ограничениями и повторной заморозкой экономики во имя борьбы с эпидемией.
Ставка демократов в этой истории совершенно логична. Им нужно выставить Трампа в качестве убийцы стариков и виновного в том, что в США счет жертв коронавируса идет на сотни тысяч, да и предлог для массового (и вероятно — фальсифицированного) голосования по почте им тоже нужен. Но проблема в том, что выборы в таком формате могут превратиться в референдум по экономике, и избиратели, которые массово сидят без работы, очень устали от эпидемии и готовы на что угодно, лишь бы им вернули доступ к зарплате и нормальной жизни, вполне могут решить, что еще четыре года Трампа (даже если он им сам не нравится) — это намного лучше, чем еще один тотальный карантин и полная потеря средств к существованию. Впрочем, некоторых избирателей эта ситуация может так сильно демотивировать, что они вообще не пойдут голосовать.
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 13:40Акценты
Байден был напорист, Трамп защищался. Первый раунд "грязных" теледебатовКандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые теледебаты. Они обсудили медицинскую реформу, пандемию, глобальное потепление, тему расизма. Полтора часа вместили множество эмоций. Байден преподнес заголовки и мини-сенсацию.
Как заметил тот же Франк Лунц: "Эти дебаты фактически убедили некоторых нерешительных избирателей вообще не голосовать. Я никогда не видел, чтобы дебаты вызывали такую реакцию".
Это значит, что дебаты уже принесли определенную пользу человечеству в целом. После просмотра этого позорного политического бурлеска мало кто на планете захочет завидовать хваленой "американской демократии" и вашингтонской политической системе.
 
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСШААвторы
 
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