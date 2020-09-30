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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/debaty-1577999750.html
Эксперт сравнил дебаты Байдена и Трампа с боксерским поединком
Кандидат в президенты США Джо Байден зря скатился до грубостей в первых теледебатах с президентом Дональдом Трампом, считает профессор политологии и права... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:10
2020-09-30T14:10
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> зря скатился до грубостей в первых теледебатах с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув."Я думаю, что переход на личности сыграл на руку обоим кандидатам, и вряд ли реально навредит Трампу... Я не уверен, почему Байден решил, что опуститься до грязи с Трампом поможет ему с независимыми и неопределившимися избирателями, но его (электоральной) базе очевидно понравилось, когда он называл Трампа лжецом и клоуном, который "не знает, о чем он говорит", - сказал он в среду РИА Новости.Не факт, что выбранная Байденом грубая стилистика общения с Трампом в результате принесет плоды, полагает эксперт."Байден (ранее) время от времени выстраивал контраст своей личности как здравого человека по сравнению с Трампом. Он подпортил это со всем этим переходом на личности, с которым он по ходу стал выглядеть, как Трамп. То же самое со всеми этими смешками и вздохами. <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> совершила такую ошибку с Трампом четыре года назад, точно так же, как Ал Гор с (Джорджем) <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Бушем</a> в 2000 году. Людям нравится драка, но им не нравится грубость", - сказал Косгроув.При этом, по его мнению, Трамп выступил неплохо, хотя и не с таким сильным результатом, как в 2016 году."Демократы обнаружили, что реальный Дональд Трамп гораздо лучше в таком деле (дебаты), чем они помнили, и, конечно, лучше, чем путающийся персонаж на всех брифингах о COVID-19 в Белом доме весной", - сказал собеседник агентства.Однако финишировал Трамп не так уверенно, как в 2016 году, считает он."В одном месте, где он выступил сильно, это когда он обратил комментарий Байдена о службе его сына Бо в Ираке в обсуждение использования его сыном Хантером кокаина, а потом попытался связать это с темой непотизма. Байден пытался сделать то же самое с семьей Трампа, но не нанёс удар сопоставимой силы, так что это было не так эффективно", - сказал Косгроув."Самое умное, что сделал Трамп, - это попытка разобщить коалицию Байдена, вынуждая его согласиться или отвергнуть прогрессивные идеи… Самое умное, что сделал Байден, это попытка напомнить людям, почему им не нравится Трамп", - добавил он.В целом по развитию дебаты напоминали боксерский поединок, который Байден начал медленно, сказал эксперт."Если бы это был настоящий боксерский поединок, то его остановили бы в третьем раунде, потому что Трамп набрал так много очков в начале, и из-за перекоса в начале, наверное, по итогам победу по очкам присудили бы ему", - продолжил сравнение Косгроув.Однако по мере развития дискуссии Байден начал отыгрывать позиции, в частности, в темах расовой дискриминации, защиты окружающей среды, готовности принять итоги выборов, считает он. Это, по его мнению, могло даже сгладить впечатление от грубости.В целом оппоненты выступали по всем темам с ориентиром на собственную аудиторию. Например, Трамп стремился поднять вопросы процветания экономики до коронавируса, сына <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантера</a>, беспорядков в стране и того, как демократы допустили это, в то время как сам он старался положить этому конец, указал Косгроув."Это был еще один способ, которым Трамп пытался отколоть потенциальные части коалиции Байдена. Опросы показывают, что афроамериканцы старшего возраста не сторонники сокращения финансирования или упразднения полиции, равно как и не сторонники гражданских беспорядков. Попытки Трампа превратить Байдена в лицо этих вещей были своего рода нишевой игрой, в которой Трамп должен победить", - сказал он.По его словам, президенту надо собрать воедино небольшие сегменты самых разных аудиторий, что он и пытался сделать на дебатах. Байден же старался удержать целостность имеющейся коалиции сил.Косгроув отметил, что в целом Байден не слишком напирал на выражение собственного видения по тем или иным вопросам."Это согласуется с намерением его штаба превратить выборы в референдум по Трампу", - сказал он.В целом, по его мнению, эти дебаты не изменят отношение избирателей к кандидатам, разве что некоторое число неопределившихся примет решение в пользу одного из них.
https://ria.ru/20200930/ssha-1577994885.html
https://ria.ru/20200930/tramp-1577980515.html
https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт сравнил дебаты Байдена и Трампа с боксерским поединком

14:10 30.09.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден зря скатился до грубостей в первых теледебатах с президентом Дональдом Трампом, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
"Я думаю, что переход на личности сыграл на руку обоим кандидатам, и вряд ли реально навредит Трампу... Я не уверен, почему Байден решил, что опуститься до грязи с Трампом поможет ему с независимыми и неопределившимися избирателями, но его (электоральной) базе очевидно понравилось, когда он называл Трампа лжецом и клоуном, который "не знает, о чем он говорит", - сказал он в среду РИА Новости.
Не факт, что выбранная Байденом грубая стилистика общения с Трампом в результате принесет плоды, полагает эксперт.
"Байден (ранее) время от времени выстраивал контраст своей личности как здравого человека по сравнению с Трампом. Он подпортил это со всем этим переходом на личности, с которым он по ходу стал выглядеть, как Трамп. То же самое со всеми этими смешками и вздохами. Хиллари Клинтон совершила такую ошибку с Трампом четыре года назад, точно так же, как Ал Гор с (Джорджем) Бушем в 2000 году. Людям нравится драка, но им не нравится грубость", - сказал Косгроув.
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При этом, по его мнению, Трамп выступил неплохо, хотя и не с таким сильным результатом, как в 2016 году.
"Демократы обнаружили, что реальный Дональд Трамп гораздо лучше в таком деле (дебаты), чем они помнили, и, конечно, лучше, чем путающийся персонаж на всех брифингах о COVID-19 в Белом доме весной", - сказал собеседник агентства.
Однако финишировал Трамп не так уверенно, как в 2016 году, считает он.
"В одном месте, где он выступил сильно, это когда он обратил комментарий Байдена о службе его сына Бо в Ираке в обсуждение использования его сыном Хантером кокаина, а потом попытался связать это с темой непотизма. Байден пытался сделать то же самое с семьей Трампа, но не нанёс удар сопоставимой силы, так что это было не так эффективно", - сказал Косгроув.
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"Самое умное, что сделал Трамп, - это попытка разобщить коалицию Байдена, вынуждая его согласиться или отвергнуть прогрессивные идеи… Самое умное, что сделал Байден, это попытка напомнить людям, почему им не нравится Трамп", - добавил он.
В целом по развитию дебаты напоминали боксерский поединок, который Байден начал медленно, сказал эксперт.
"Если бы это был настоящий боксерский поединок, то его остановили бы в третьем раунде, потому что Трамп набрал так много очков в начале, и из-за перекоса в начале, наверное, по итогам победу по очкам присудили бы ему", - продолжил сравнение Косгроув.
Однако по мере развития дискуссии Байден начал отыгрывать позиции, в частности, в темах расовой дискриминации, защиты окружающей среды, готовности принять итоги выборов, считает он. Это, по его мнению, могло даже сгладить впечатление от грубости.
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В целом оппоненты выступали по всем темам с ориентиром на собственную аудиторию. Например, Трамп стремился поднять вопросы процветания экономики до коронавируса, сына Байдена Хантера, беспорядков в стране и того, как демократы допустили это, в то время как сам он старался положить этому конец, указал Косгроув.
"Это был еще один способ, которым Трамп пытался отколоть потенциальные части коалиции Байдена. Опросы показывают, что афроамериканцы старшего возраста не сторонники сокращения финансирования или упразднения полиции, равно как и не сторонники гражданских беспорядков. Попытки Трампа превратить Байдена в лицо этих вещей были своего рода нишевой игрой, в которой Трамп должен победить", - сказал он.
По его словам, президенту надо собрать воедино небольшие сегменты самых разных аудиторий, что он и пытался сделать на дебатах. Байден же старался удержать целостность имеющейся коалиции сил.
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Косгроув отметил, что в целом Байден не слишком напирал на выражение собственного видения по тем или иным вопросам.
"Это согласуется с намерением его штаба превратить выборы в референдум по Трампу", - сказал он.
В целом, по его мнению, эти дебаты не изменят отношение избирателей к кандидатам, разве что некоторое число неопределившихся примет решение в пользу одного из них.
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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