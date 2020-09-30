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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/debaty-1577997206.html
"Это было невыносимо". Чем американцев ужаснули дебаты Трампа и Байдена
Первые из трех дебатов кандидатов в президенты США обычно самые громкие и зрелищные. В этот раз они больше походили на перепалку ненавистных друг другу соседей. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:15
2020-09-30T14:39
президентские выборы в сша — 2020
джордж флойд
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
огайо
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Первые из трех дебатов кандидатов в президенты США обычно самые громкие и зрелищные. В этот раз они больше походили на перепалку ненавистных друг другу соседей. "Смотреть невозможно", — реагировали на происходящее в интернете. "Одним словом — ужасно", — писали обозреватели в СМИ. Джо Байден и Дональд Трамп дискутировали 96 минут — перебивали, переходили на личности и обзывались. Что мир узнал из словесной схватки претендентов на высший государственный пост — в материале РИА Новости."Заткнись, наконец!""Парень, да ты уже заткнешься, наконец?!" — за полтора часа Джо Байден несколько раз обратился так к Дональду Трампу. Дебютные теледебаты кандидатов в президенты США запомнились не содержанием, а формой. Политики постоянно перебивали друг друга, оскорбляли родственников оппонента и выясняли, кто хуже исполняет должностные обязанности.В перебранку с главой Белого дома вступал даже модератор — ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. Он неплохо знаком с президентом, не раз брал у него интервью, Трамп называл отца Уоллеса, скончавшегося в 2008-м, добрым другом. Тем не менее поблажек от арбитра не было — он то и дело призывал действующего президента замолчать, соблюдать регламент и отвечать на вопросы по существу.Дебютные прения — самые важные, ведь первое впечатление дважды произвести нельзя. Дебаты состоялись в Кливленде, штат Огайо. За полтора часа кандидаты высказались по злободневным вопросам, предложенным модератором. И они звучали иначе, чем четыре года назад: главные темы — COVID-19 и расовые бунты. Кто хужеДискуссия вышла из-под контроля уже во время обсуждения первого вопроса — Верховного суда. Трамп перебивал, Байден в ответ на его реплики язвительно ухмылялся, и ведущему постоянно приходилось вмешиваться.Спор о законности выдвижения Трампом кандидатуры консервативного судьи Эми Кони Барретт вместо скончавшейся либеральной Рут Бейдер Гинсбург продолжился дискуссией о проблемах здравоохранения.Слабое место Трампа — тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, в разгар которой пройдут выборы. "В стране семь миллионов заболевших и 200 тысяч смертей", — напоминал Байден, обвиняя Трампа в том, что у него нет плана по выходу из кризиса. Тот парировал: "Если б ты делал мою работу, дела были бы хуже. Вспомни свиной грипп, ты же был катастрофой!"На слова Трампа о вакцине, которая вот-вот будет готова, Байден указал, что это говорит человек, обещавший, что к Пасхе эпидемия уйдет. "К теплой погоде все магическим образом исчезнет. И вообще, можно вколоть себе в вену отбеливатель — и болезни как ни бывало", — иронизировал демократ. "Это у него сарказм", — на всякий случай пояснил Трамп.В конце концов Трамп усомнился в умственных способностях Байдена: "В колледже ты учился хуже всех в группе, никогда при мне слово "умно" не говори. "Умно" это вообще не про тебя, ты за 47 лет у власти ничего не сделал". "Ой, да ладно тебе", — снисходительно откликнулся Байден.Ничего нового по поводу коронавируса кандидаты так и не сказали, лишь повторив то, что избиратели слышат уже много месяцев. Демократы уверены, что Трамп не спас людей, промедлил с ограничительными мерами. Республиканцы отвечают, что Трамп одним из первых закрыл границы и еще неизвестно, как бы команда Байдена справилась с эпидемией. Оба хужеИ об экономике американцы не услышали ничего нового. Трамп в очередной раз повторил, что за его президентство страна добилась небывалого процветания и благодаря его усилиям быстро восстанавливается после локдауна. Байден же, по его словам, все прикроет из-за коронавируса и убьет экономику.Демократ тоже был предсказуем: богатые при Трампе становятся богаче, бедные — беднее. К тому же он, возможно, окажется первым президентом, при котором безработица за четыре года увеличилась в несколько раз.Самой ожидаемой темой секции были налоги. Накануне дебатов в СМИ утекли налоговые декларации президента за 2018 год. Выяснилось, что в 2016-м и 2017-м Трамп — успешный, по его же словам, бизнесмен, владелец отелей и самолетов — уплатил в казну по 750 долларов, то есть меньше, чем зарабатывает среднестатистический учитель в США за месяц. При этом основные доходы ему приносит не бизнес, а личный бренд — права на использование его имени.Трамп это опроверг, но и назвать точную сумму уплаченных налогов не смог. Документы еще не готовы, пояснил он, а как будут — американцы убедятся, что он "платит в казну миллионы долларов".Байден же заранее опубликовал свою налоговую декларацию. В 2019-м вместе с супругой он заработал 985 233 доллара и заплатил 299 346 долларов федеральных налогов.Определить, кто лучше управляется с экономикой и рабочими местами, оппонентам так и не удалось. Отчасти потому, что большую часть времени кандидаты говорили одновременно и разобрать их аргументы было сложно.В какой-то момент речь зашла о сыне Джо Байдена Хантере и его предполагаемых связях с российскими, украинскими и китайскими бизнесменами. Припомнил Трамп и проблемы Хантера с наркотиками, из-за которых того якобы выгнали из армии. Байден заявил, что гордится сыном, который преодолел зависимость, а Трампу лучше не заводить разговор о семьях, а то придется обсудить и его родных. Тут уже вмешался Уоллес.Попытки угомонить кандидатов походили на разговор учителя с непослушными младшеклассниками. "Этой стране будет лучше, если мы дадим каждому высказаться, не перебивая. Это я о вас", — сердился Уоллес, обращаясь, к Трампу. "И о нем тоже", — отвечал тот. "Вы больше перебиваете, если честно". — "Он тоже много". — "Меньше, чем вы".Тем временем дошли до расовых вопросов и протестов, не утихающих в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае.Трамп и Байден опять никого не удивили. Первый уличал второго в том, что тот не поддерживает "закон и порядок", и указывал, что в 1990-х Байден сам называл чернокожих "суперхищниками" и они ему этого не забыли. Тот уверял, что это неправда, а Трамп несет чепуху.Сторонники демократов, в том числе мэры и губернаторы, не замечали в протестах мародерства и насилия и настаивали на мирном характере шествий, отказываясь разгонять людей. В Портленде, например, в центре города появилась автономная зона, куда не пускали полицию.Республиканцы призывали к закону и порядку, осуждали вандалов и правонарушителей, крушащих частную собственность. Поддерживающие Трампа губернаторы обращались за помощь к федеральным вооруженным силам. Байден и другие демократы обвиняли Трампа и его команду в том, что так они провоцируют больше насилия и идут против собственного народа. Ничего новогоДебаты традиционно завершаются дискуссией о том, что каждый кандидат может предложить избирателям и почему им стоит отдать голос именно ему. Оба сосредоточились на очернении оппонента, а не на перечислении собственных достоинств.При Трампе, по мнению Байдена, страна стала слабее, опаснее и беднее. "Когда я был вице-президентом, нам достались в наследство рецессия, меня просили ее преодолеть, я это сделал, мы оставили хорошую экономику, а он снова вернул рецессию", — заявил кандидат от демократов. И добавил, что лицом к лицу стоял с Путиным, а Трамп — "путинский щенок", который даже не спросит российского лидера о том, как Москва "платила талибам за убийства американских солдат".СМИ и комментаторы в соцсетях отметили, что ничего нового и познавательного, кроме оскорблений, в дебатах не было. Сторонники демократов по-прежнему поддерживают своего кандидата, республиканцы — своего. Телеканал CNN поле с положительными итогами дебатов оставил пустым. "Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства. Это худшие дебаты, которые нам приходилось освещать", — <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/29/politics/first-presidential-debate-hits-and-misses/index.html">говорится</a> в материале.Победителя нет — не было ни онлайн-голосования, ни решения арбитра. Оценить результаты можно только по дальнейшим соцопросам. Судя по первым исследованиям общественного мнения, Байден на несколько процентов опережает Трампа — 48 против 41, по подсчетам CBC News. Однако Хиллари Клинтон в 2016-м после первых дебатов ушла от Трампа в более значительный отрыв — 62 против 27 процентов, по данным CNN, и все равно проиграла. Поэтому делать выводы рано. Да и не из чего.
Как то хочеться, что бы внутренние проблемы заставили США , по меньше гегемонить во всем мире...
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Всё это комично, но когда мы будем смеяться над своими карикатурами?
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огайо
сша
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джордж флойд, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, огайо, сша, в мире

"Это было невыносимо". Чем американцев ужаснули дебаты Трампа и Байдена

14:15 30.09.2020 (обновлено: 14:39 30.09.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Первые из трех дебатов кандидатов в президенты США обычно самые громкие и зрелищные. В этот раз они больше походили на перепалку ненавистных друг другу соседей. "Смотреть невозможно", — реагировали на происходящее в интернете. "Одним словом — ужасно", — писали обозреватели в СМИ. Джо Байден и Дональд Трамп дискутировали 96 минут — перебивали, переходили на личности и обзывались. Что мир узнал из словесной схватки претендентов на высший государственный пост — в материале РИА Новости.

"Заткнись, наконец!"

"Парень, да ты уже заткнешься, наконец?!" — за полтора часа Джо Байден несколько раз обратился так к Дональду Трампу. Дебютные теледебаты кандидатов в президенты США запомнились не содержанием, а формой. Политики постоянно перебивали друг друга, оскорбляли родственников оппонента и выясняли, кто хуже исполняет должностные обязанности.
В перебранку с главой Белого дома вступал даже модератор — ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. Он неплохо знаком с президентом, не раз брал у него интервью, Трамп называл отца Уоллеса, скончавшегося в 2008-м, добрым другом. Тем не менее поблажек от арбитра не было — он то и дело призывал действующего президента замолчать, соблюдать регламент и отвечать на вопросы по существу.
Дебютные прения — самые важные, ведь первое впечатление дважды произвести нельзя. Дебаты состоялись в Кливленде, штат Огайо. За полтора часа кандидаты высказались по злободневным вопросам, предложенным модератором. И они звучали иначе, чем четыре года назад: главные темы — COVID-19 и расовые бунты.
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена

Кто хуже

Дискуссия вышла из-под контроля уже во время обсуждения первого вопроса — Верховного суда. Трамп перебивал, Байден в ответ на его реплики язвительно ухмылялся, и ведущему постоянно приходилось вмешиваться.
Спор о законности выдвижения Трампом кандидатуры консервативного судьи Эми Кони Барретт вместо скончавшейся либеральной Рут Бейдер Гинсбург продолжился дискуссией о проблемах здравоохранения.
Слабое место Трампа — тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, в разгар которой пройдут выборы. "В стране семь миллионов заболевших и 200 тысяч смертей", — напоминал Байден, обвиняя Трампа в том, что у него нет плана по выходу из кризиса. Тот парировал: "Если б ты делал мою работу, дела были бы хуже. Вспомни свиной грипп, ты же был катастрофой!"
На слова Трампа о вакцине, которая вот-вот будет готова, Байден указал, что это говорит человек, обещавший, что к Пасхе эпидемия уйдет. "К теплой погоде все магическим образом исчезнет. И вообще, можно вколоть себе в вену отбеливатель — и болезни как ни бывало", — иронизировал демократ. "Это у него сарказм", — на всякий случай пояснил Трамп.
© REUTERS / Olivier Douliery/PoolДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Olivier Douliery/Pool
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
В конце концов Трамп усомнился в умственных способностях Байдена: "В колледже ты учился хуже всех в группе, никогда при мне слово "умно" не говори. "Умно" это вообще не про тебя, ты за 47 лет у власти ничего не сделал". "Ой, да ладно тебе", — снисходительно откликнулся Байден.
Ничего нового по поводу коронавируса кандидаты так и не сказали, лишь повторив то, что избиратели слышат уже много месяцев. Демократы уверены, что Трамп не спас людей, промедлил с ограничительными мерами. Республиканцы отвечают, что Трамп одним из первых закрыл границы и еще неизвестно, как бы команда Байдена справилась с эпидемией.

Оба хуже

И об экономике американцы не услышали ничего нового. Трамп в очередной раз повторил, что за его президентство страна добилась небывалого процветания и благодаря его усилиям быстро восстанавливается после локдауна. Байден же, по его словам, все прикроет из-за коронавируса и убьет экономику.
Демократ тоже был предсказуем: богатые при Трампе становятся богаче, бедные — беднее. К тому же он, возможно, окажется первым президентом, при котором безработица за четыре года увеличилась в несколько раз.
Самой ожидаемой темой секции были налоги. Накануне дебатов в СМИ утекли налоговые декларации президента за 2018 год. Выяснилось, что в 2016-м и 2017-м Трамп — успешный, по его же словам, бизнесмен, владелец отелей и самолетов — уплатил в казну по 750 долларов, то есть меньше, чем зарабатывает среднестатистический учитель в США за месяц. При этом основные доходы ему приносит не бизнес, а личный бренд — права на использование его имени.
Трамп это опроверг, но и назвать точную сумму уплаченных налогов не смог. Документы еще не готовы, пояснил он, а как будут — американцы убедятся, что он "платит в казну миллионы долларов".
Байден же заранее опубликовал свою налоговую декларацию. В 2019-м вместе с супругой он заработал 985 233 доллара и заплатил 299 346 долларов федеральных налогов.
© REUTERS / Andrew KellyЧеловек держит вывеску, рекламирующую распродажу в торговой точке, которая объявила о своем банкротстве из-за экономических последствий коронавирусной пандемии в Манхэттене, Нью-Йорк, США
Человек держит вывеску рекламирующую распродажу в торговой точке, которая объявила о своем банкротстве из-за экономических последствий коронавирусной пандемии в Манхэттене, Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
Человек держит вывеску, рекламирующую распродажу в торговой точке, которая объявила о своем банкротстве из-за экономических последствий коронавирусной пандемии в Манхэттене, Нью-Йорк, США
Определить, кто лучше управляется с экономикой и рабочими местами, оппонентам так и не удалось. Отчасти потому, что большую часть времени кандидаты говорили одновременно и разобрать их аргументы было сложно.
В какой-то момент речь зашла о сыне Джо Байдена Хантере и его предполагаемых связях с российскими, украинскими и китайскими бизнесменами. Припомнил Трамп и проблемы Хантера с наркотиками, из-за которых того якобы выгнали из армии. Байден заявил, что гордится сыном, который преодолел зависимость, а Трампу лучше не заводить разговор о семьях, а то придется обсудить и его родных. Тут уже вмешался Уоллес.
Попытки угомонить кандидатов походили на разговор учителя с непослушными младшеклассниками. "Этой стране будет лучше, если мы дадим каждому высказаться, не перебивая. Это я о вас", — сердился Уоллес, обращаясь, к Трампу. "И о нем тоже", — отвечал тот. "Вы больше перебиваете, если честно". — "Он тоже много". — "Меньше, чем вы".
Тем временем дошли до расовых вопросов и протестов, не утихающих в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае.
Трамп и Байден опять никого не удивили. Первый уличал второго в том, что тот не поддерживает "закон и порядок", и указывал, что в 1990-х Байден сам называл чернокожих "суперхищниками" и они ему этого не забыли. Тот уверял, что это неправда, а Трамп несет чепуху.
Сторонники демократов, в том числе мэры и губернаторы, не замечали в протестах мародерства и насилия и настаивали на мирном характере шествий, отказываясь разгонять людей. В Портленде, например, в центре города появилась автономная зона, куда не пускали полицию.
Республиканцы призывали к закону и порядку, осуждали вандалов и правонарушителей, крушащих частную собственность. Поддерживающие Трампа губернаторы обращались за помощь к федеральным вооруженным силам. Байден и другие демократы обвиняли Трампа и его команду в том, что так они провоцируют больше насилия и идут против собственного народа.
© REUTERS / Brian SnyderДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо

Ничего нового

Дебаты традиционно завершаются дискуссией о том, что каждый кандидат может предложить избирателям и почему им стоит отдать голос именно ему. Оба сосредоточились на очернении оппонента, а не на перечислении собственных достоинств.
При Трампе, по мнению Байдена, страна стала слабее, опаснее и беднее. "Когда я был вице-президентом, нам достались в наследство рецессия, меня просили ее преодолеть, я это сделал, мы оставили хорошую экономику, а он снова вернул рецессию", — заявил кандидат от демократов. И добавил, что лицом к лицу стоял с Путиным, а Трамп — "путинский щенок", который даже не спросит российского лидера о том, как Москва "платила талибам за убийства американских солдат".
СМИ и комментаторы в соцсетях отметили, что ничего нового и познавательного, кроме оскорблений, в дебатах не было. Сторонники демократов по-прежнему поддерживают своего кандидата, республиканцы — своего. Телеканал CNN поле с положительными итогами дебатов оставил пустым. "Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства. Это худшие дебаты, которые нам приходилось освещать", — говорится в материале.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
Участники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
Победителя нет — не было ни онлайн-голосования, ни решения арбитра. Оценить результаты можно только по дальнейшим соцопросам. Судя по первым исследованиям общественного мнения, Байден на несколько процентов опережает Трампа — 48 против 41, по подсчетам CBC News. Однако Хиллари Клинтон в 2016-м после первых дебатов ушла от Трампа в более значительный отрыв — 62 против 27 процентов, по данным CNN, и все равно проиграла. Поэтому делать выводы рано. Да и не из чего.
 
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Президентские выборы в США — 2020Джордж ФлойдДональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденОгайоСШАВ мире
 
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