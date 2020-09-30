https://ria.ru/20200930/debaty-1577993798.html

Песков объяснил, почему Кремль не будет комментировать дебаты в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:56

2020-09-30T12:56

2020-09-30T12:56

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

кливленд

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во вмешательстве.Первые дебаты действующего президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата на этот пост от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

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россия

кливленд

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, кливленд, сша, политика