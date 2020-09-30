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Песков объяснил, почему Кремль не будет комментировать дебаты в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:56
2020-09-30T12:56
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
кливленд
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во вмешательстве.Первые дебаты действующего президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата на этот пост от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
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россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, кливленд, сша, политика

Песков объяснил, почему Кремль не будет комментировать дебаты в США

12:56 30.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во вмешательстве.
Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост от демократов Джо Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.

"Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дебаты Трампа и Байдена.

Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 06:35Президентские выборы в США — 2020
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РоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковКливлендСШАПолитика
 
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