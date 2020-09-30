Песков объяснил, почему Кремль не будет комментировать дебаты в США
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ход избирательной кампании в США: это сразу станет поводом для обвинений во вмешательстве.
Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост от демократов Джо Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
"Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дебаты Трампа и Байдена.
Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.