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https://ria.ru/20200930/debaty-1577992770.html
Бутина прокомментировала итоги дебатов Трампа и Байдена
Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена стали примером безграничного популизма и взаимного хамства, посмотрев... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:46
2020-09-30T12:46
мария бутина
дональд трамп
джо байден
кливленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джозефа Байдена</a> стали примером безграничного популизма и взаимного хамства, посмотрев их, простые американцы наверняка поняли, что проигравшей стороной при любом результате будет народ, заявила РИА Новости российская общественница <a href="http://ria.ru/person_Marija_Butina/" target="_blank" data-auto="true">Мария Бутина</a>, обвинявшаяся в сговоре против США.Дебаты прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!""Дебаты стали для нации и всего мира примером безграничного популизма. В прошлый выборный сезон было больше ажиотажа, были ожидания, что будет голосование именно за кандидатов", - заявила Бутина.По ее словам в ходе нынешних дебатов не было озвучено никаких концептуальных идей и предложений."Американская политика как таковая уже давно не является отражением чаяний общества, и, думаю, что сами американцы, обычные люди, посмотрев эти дебаты, поняли, что проиграли именно они, американский народ. Потому что, по сути, кроме взаимных оскорблений, каких-то серьезных фундаментальных вопросов и способов решения текущих проблем никто из кандидатов не предлагал", - добавила Бутина.По ее словам ожидаемым стало то, что стороны и СМИ интерпретировали итоги по-разному: республиканцы - в свою пользу, демократы - в свою"."Беспрецедентным, конечно, на этих дебатах был вопрос взаимного хамства кандидатов. Трамп обвинял своего противника в финансовых махинациях, на этом разворачивается спор, с другой стороны, Байден заявляет, что Трамп - марионетка <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>. То есть, в общем, никаких сюрпризов мы не увидели, стороны получат свою долю пиара... В принципе, американское общество уже определилось, за кого оно голосует и борьба идет конечно вовсе не в области публичной политики. Сейчас основным фактором является многодневное досрочное голосование, голосование по почте", - добавила Бутина.Она подчеркнула, что для России все равно, кто выиграет эти выборы."Потому что те ожидания, которые связывались с Трампом в 2016 году, абсолютно не оправдались: то есть человек говорил одно, а по факту мы все больше скатываемся в период холодной войны, и обстановка вокруг России все больше накаляется. Заявления кандидатов здесь не имеют никакой сути", - сказала Бутина.В целом же дебаты и их интерпретация еще раз продемонстрировали опасную поляризацию американского общества, и по мнению Бутиной, "в ближайшее время мы увидим очень серьезную дестабилизацию обстановки в США, которая будет идти по нарастающей к выборам". Катализатором может стать и то, что Трамп заявляет о возможности непризнания их итогов, если они "не будут справедливыми"."Поэтому нужно готовиться к длительной американской нестабильности, которая, конечно же, отразится на всем мире", - констатировала она.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577985327.html
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978243.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
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мария бутина, дональд трамп, джо байден, кливленд, сша, в мире

Бутина прокомментировала итоги дебатов Трампа и Байдена

12:46 30.09.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена стали примером безграничного популизма и взаимного хамства, посмотрев их, простые американцы наверняка поняли, что проигравшей стороной при любом результате будет народ, заявила РИА Новости российская общественница Мария Бутина, обвинявшаяся в сговоре против США.
Дебаты прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Дебаты стали для нации и всего мира примером безграничного популизма. В прошлый выборный сезон было больше ажиотажа, были ожидания, что будет голосование именно за кандидатов", - заявила Бутина.
По ее словам в ходе нынешних дебатов не было озвучено никаких концептуальных идей и предложений.
"Американская политика как таковая уже давно не является отражением чаяний общества, и, думаю, что сами американцы, обычные люди, посмотрев эти дебаты, поняли, что проиграли именно они, американский народ. Потому что, по сути, кроме взаимных оскорблений, каких-то серьезных фундаментальных вопросов и способов решения текущих проблем никто из кандидатов не предлагал", - добавила Бутина.
По ее словам ожидаемым стало то, что стороны и СМИ интерпретировали итоги по-разному: республиканцы - в свою пользу, демократы - в свою".
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Беспрецедентным, конечно, на этих дебатах был вопрос взаимного хамства кандидатов. Трамп обвинял своего противника в финансовых махинациях, на этом разворачивается спор, с другой стороны, Байден заявляет, что Трамп - марионетка Путина. То есть, в общем, никаких сюрпризов мы не увидели, стороны получат свою долю пиара... В принципе, американское общество уже определилось, за кого оно голосует и борьба идет конечно вовсе не в области публичной политики. Сейчас основным фактором является многодневное досрочное голосование, голосование по почте", - добавила Бутина.
Она подчеркнула, что для России все равно, кто выиграет эти выборы.
"Потому что те ожидания, которые связывались с Трампом в 2016 году, абсолютно не оправдались: то есть человек говорил одно, а по факту мы все больше скатываемся в период холодной войны, и обстановка вокруг России все больше накаляется. Заявления кандидатов здесь не имеют никакой сути", - сказала Бутина.
В целом же дебаты и их интерпретация еще раз продемонстрировали опасную поляризацию американского общества, и по мнению Бутиной, "в ближайшее время мы увидим очень серьезную дестабилизацию обстановки в США, которая будет идти по нарастающей к выборам". Катализатором может стать и то, что Трамп заявляет о возможности непризнания их итогов, если они "не будут справедливыми".
"Поэтому нужно готовиться к длительной американской нестабильности, которая, конечно же, отразится на всем мире", - констатировала она.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Мария БутинаДональд ТрампДжо БайденКливлендСШАВ мире
 
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