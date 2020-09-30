https://ria.ru/20200930/debaty-1577976356.html

Клинтон призналась, что мечтала "заткнуть" Трампа на дебатах в 2016 году

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что в 2016 году мечтала сказать Дональду Трампа "заткнись" во время предвыборных дебатов, как это сделал... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:50

2020-09-30T06:50

2020-09-30T06:50

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> заявила, что в 2016 году мечтала сказать <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампа</a> "заткнись" во время предвыборных дебатов, как это сделал во вторник <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"Во вторник пользователи Twitter посочувствовали Клинтон, отметив, что в 2016 году она себе не позволяла непарламентских выражений."Да заткнись уже, парень!" - фраза вечера. Я сейчас так сочувствую Хиллари, я уверена, что она тоже хотела сказать это и не могла", - отметила писатель Джилл Филиповик в Twitter."Вы себе даже не представляете, как", - ответила ей Клинтон.Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>.Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

https://ria.ru/20200930/klinton-1577974110.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире