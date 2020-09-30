Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/debaty-1577975635.html
Трамп и Байден начали дебаты с перепалки
Президент США Дональд Трамп и его соперник по президентской гонке Джо Байден начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки о медицинском страховании,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T04:33
2020-09-30T04:59
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975687_0:54:3072:1782_1400x0_80_0_0_f4db126eb6cb56ff1f01f04e08a0a392.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент США Дональд <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и его соперник по президентской гонке Джо <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Байден</a> начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки о медицинском страховании, причем действующий глава государства обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, а последний, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки."Вы собираетесь лишить 180 миллионов человек их частной медицинской страховки", - сказал действующий президент. "Это совершенная неправда", - парировал Байден под обвинения Трампа в том, что кандидат-демократ пропагандирует социализм.Байден заверил, что намерен расширять принятую бывшим президентом <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараком Обамой</a> систему медицинского страхования.Президентские выборы состояться в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит провести еще двое дебатов в прямом эфире. Как показало начало первых дебатов, Трамп постоянно перебивает своего оппонента.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577975124.html
Опять сидите тут с утра, в выборы вмешиваетесь?
31
Выборы между деменцией и альцгеймером. США я в вас верю, вы сделаете правильный выбор!
19
12
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975687_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_d9b1ed76491d3ddd470cd5330814a605.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп и Байден начали дебаты с перепалки

04:33 30.09.2020 (обновлено: 04:59 30.09.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его соперник по президентской гонке Джо Байден начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки о медицинском страховании, причем действующий глава государства обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, а последний, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки.
"Вы собираетесь лишить 180 миллионов человек их частной медицинской страховки", - сказал действующий президент. "Это совершенная неправда", - парировал Байден под обвинения Трампа в том, что кандидат-демократ пропагандирует социализм.
Байден заверил, что намерен расширять принятую бывшим президентом Бараком Обамой систему медицинского страхования.
Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит провести еще двое дебатов в прямом эфире. Как показало начало первых дебатов, Трамп постоянно перебивает своего оппонента.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 02:53
Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
 
Обсудить12
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния