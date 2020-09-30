https://ria.ru/20200930/debaty-1577975635.html

Трамп и Байден начали дебаты с перепалки

Президент США Дональд Трамп и его соперник по президентской гонке Джо Байден начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки о медицинском страховании,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T04:33

2020-09-30T04:33

2020-09-30T04:59

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент США Дональд <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и его соперник по президентской гонке Джо <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Байден</a> начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки о медицинском страховании, причем действующий глава государства обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, а последний, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки."Вы собираетесь лишить 180 миллионов человек их частной медицинской страховки", - сказал действующий президент. "Это совершенная неправда", - парировал Байден под обвинения Трампа в том, что кандидат-демократ пропагандирует социализм.Байден заверил, что намерен расширять принятую бывшим президентом <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараком Обамой</a> систему медицинского страхования.Президентские выборы состояться в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит провести еще двое дебатов в прямом эфире. Как показало начало первых дебатов, Трамп постоянно перебивает своего оппонента.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577975124.html

Gloomy Humorist Опять сидите тут с утра, в выборы вмешиваетесь? 31

S- Grey Выборы между деменцией и альцгеймером. США я в вас верю, вы сделаете правильный выбор! 19

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире