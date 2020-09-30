https://ria.ru/20200930/chay-1577976713.html

Названа безопасная норма чая

Врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал в беседе с "АиФ", сколько чая можно выпить в день без вреда для здоровья. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:25

2020-09-30T07:25

2020-09-30T11:00

чай

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал в беседе с "<a href="https://aif.ru/" target="_blank">АиФ</a>", сколько чая можно выпить в день без вреда для здоровья.По его словам, взрослому человеку можно потреблять в день без вреда для здоровья 400 миллиграммов кофеина. "Поскольку это вещество содержится не только в чае, кофе, а также в колах, энергетических напитках, какао и шоколаде, мы для удобства подсчета суточного потребления кофеина предложили кофейную единицу (КЕ) — 100 миллиграммов кофеина", — пояснил Богомолов.Так, в литре слабозаваренного чая содержится примерно одна КЕ, поэтому за сутки можно выпить почти четыре литра такого напитка. При средней крепости чая одна КЕ будет примерно в полулитре напитка, в этом случае предел составит чуть более двух литров готового продукта. В свою очередь, дневная доза крепкого чая, содержащего четыре КЕ, составит около 1,8 литра."Одним словом, чай — очень полезный напиток с оптимальным содержанием кофеина: с ним трудно его передозировать, и одновременно в составе чая вы получите массу полезных антиоксидантов", — заключил врач.

https://ria.ru/20200217/1564870886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чай, здоровье, общество