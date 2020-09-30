https://ria.ru/20200930/burya-1577992806.html
Магнитные бури на Земле продлятся до 3 октября
Магнитные бури будут наблюдаться на Земле до 3 октября, сообщает Росгидромет. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:45
2020-09-30T12:45
2020-09-30T12:46
земля
космос - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Магнитные бури будут наблюдаться на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> до 3 октября, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a>."В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября", - говорится в сообщении.Как уточняется в прогнозе, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября – неустойчивым, 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости; в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575066307.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)