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Магнитные бури на Земле продлятся до 3 октября
Магнитные бури будут наблюдаться на Земле до 3 октября, сообщает Росгидромет. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:45
2020-09-30T12:46
земля
космос - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Магнитные бури будут наблюдаться на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> до 3 октября, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a>."В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября", - говорится в сообщении.Как уточняется в прогнозе, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября – неустойчивым, 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости; в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575066307.html
земля
РИА Новости
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земля, космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Магнитные бури на Земле продлятся до 3 октября

12:45 30.09.2020 (обновлено: 12:46 30.09.2020)
 
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Магнитные бури будут наблюдаться на Земле до 3 октября, сообщает Росгидромет.
"В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября", - говорится в сообщении.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 18:36
Эксперт: влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено
Как уточняется в прогнозе, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября – неустойчивым, 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости; в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.
 
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ЗемляКосмос - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
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