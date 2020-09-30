https://ria.ru/20200930/bolnichnyy-1578008108.html

Москвичам из группы риска напомнили об упрощенном получении больничного

Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:01

2020-09-30T16:01

2020-09-30T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был упрощен, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_605099" target="_blank">"ВКонтакте"</a>."С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления", - сообщил Собянин.Мэр напомнил, что для получения больничного надо оставить онлайн-заявку на сайте департамента здравоохранения."Ответ должен прийти в виде смс. Также можно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09", - добавил мэр.Ранее Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200731/1575211019.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество