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https://ria.ru/20200930/bolnichnyy-1578008108.html
Москвичам из группы риска напомнили об упрощенном получении больничного
Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:01
2020-09-30T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был упрощен, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_605099" target="_blank">"ВКонтакте"</a>."С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления", - сообщил Собянин.Мэр напомнил, что для получения больничного надо оставить онлайн-заявку на сайте департамента здравоохранения."Ответ должен прийти в виде смс. Также можно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09", - добавил мэр.Ранее Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Москвичам из группы риска напомнили об упрощенном получении больничного

16:01 30.09.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием первой партии бланков больничных листов нового образца в государственном учреждении "Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ"
Прием первой партии бланков больничных листов нового образца в государственном учреждении Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был упрощен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления", - сообщил Собянин.
Мэр напомнил, что для получения больничного надо оставить онлайн-заявку на сайте департамента здравоохранения.
"Ответ должен прийти в виде смс. Также можно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09", - добавил мэр.
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Ранее Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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