https://ria.ru/20200930/belavia-1578002557.html

"Белавиа" возобновила полеты в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после перерыва из-за коронавируса COVID-19 возобновила рейсы в московский аэропорт "Домодедово", сообщила в среду... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:47

2020-09-30T14:47

2020-09-30T14:52

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<strong>МИНСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Белорусская авиакомпания "Белавиа" после перерыва из-за коронавируса COVID-19 возобновила рейсы в московский аэропорт "<a href="https://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport" target="_blank">Домодедово</a>", сообщила в среду пресс-служба национального аэропорта "Минск".Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>."<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" приступила к выполнению полетов в московский аэропорт "Домодедово". Борт Boeing 737-800 уже вылетел из национального аэропорта "Минск", обратно в белорусскую столицу вернется в 16.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://twitter.com/AirportMinsk/status/1311261913125453824" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Отмечается, что рейсы "Белавиа" по направлению Минск-Москва-Минск будут выполняться один раз в неделю по средам.Ранее, 26 сентября, первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск". "Аэрофлот" сообщал, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может меняться. Позже "Белавиа" также сообщила о начале полетов в аэропорт "Домодедово" один раз в неделю с 30 сентября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/evrosoyuz-1577986023.html

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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