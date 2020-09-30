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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/bayden-1578000197.html
Зрители заподозрили наличие катетера у Байдена во время дебатов с Трампом
Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты США Джо Байдена по время дебатов и предположили, что это может быть... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:16
2020-09-30T14:16
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> по время дебатов и предположили, что это может быть венозный катетер."У Байдена что, периферический катетер 4?" – написал один из пользователей на сайте канала <a href="http://c-span.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">C-Span</a>, где выложена полная запись дебатов.Вопрос привязан к таймкоду на видео, где видно, как, когда Байден поднимает руку, из рукава на 2-3 сантиметра торчит нечто тонкое и продолговатое. Буквально через секунду предмет проваливается обратно в рукав.Периферический венозный катетер с одной стороны оснащен иглой, которая вводится в вену на сгибе локтя и фиксируется там, а от иглы отводится пластиковая трубка, через которую в вену делают инъекции.Ранее телеканал Fox News сообщал, что штаб Байдена якобы предлагал устраивать перерывы через полчаса в ходе полуторачасовой дискуссии, однако сторона <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не дала на это согласия.Сам Трамп в преддверии дебатов не раз высказывал предположение, что его оппонент употребляет некие стимуляторы, и предлагал обоим сдать тест на наркотики перед поединком. Байден, по словам Трампа, отказался. Джо Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США – к моменту инаугурации ему исполнится 78 лет.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577999750.html
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Зрители заподозрили наличие катетера у Байдена во время дебатов с Трампом

14:16 30.09.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты США Джо Байдена по время дебатов и предположили, что это может быть венозный катетер.
"У Байдена что, периферический катетер 4?" – написал один из пользователей на сайте канала C-Span, где выложена полная запись дебатов.
Вопрос привязан к таймкоду на видео, где видно, как, когда Байден поднимает руку, из рукава на 2-3 сантиметра торчит нечто тонкое и продолговатое. Буквально через секунду предмет проваливается обратно в рукав.
Периферический венозный катетер с одной стороны оснащен иглой, которая вводится в вену на сгибе локтя и фиксируется там, а от иглы отводится пластиковая трубка, через которую в вену делают инъекции.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 14:10Президентские выборы в США — 2020
Эксперт сравнил дебаты Байдена и Трампа с боксерским поединком
Ранее телеканал Fox News сообщал, что штаб Байдена якобы предлагал устраивать перерывы через полчаса в ходе полуторачасовой дискуссии, однако сторона Дональда Трампа не дала на это согласия.
Сам Трамп в преддверии дебатов не раз высказывал предположение, что его оппонент употребляет некие стимуляторы, и предлагал обоим сдать тест на наркотики перед поединком. Байден, по словам Трампа, отказался. Джо Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США – к моменту инаугурации ему исполнится 78 лет.
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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