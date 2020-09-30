https://ria.ru/20200930/bayden-1578000197.html

Зрители заподозрили наличие катетера у Байдена во время дебатов с Трампом

Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты США Джо Байдена по время дебатов и предположили, что это может быть... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:16

2020-09-30T14:16

2020-09-30T14:16

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> по время дебатов и предположили, что это может быть венозный катетер."У Байдена что, периферический катетер 4?" – написал один из пользователей на сайте канала <a href="http://c-span.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">C-Span</a>, где выложена полная запись дебатов.Вопрос привязан к таймкоду на видео, где видно, как, когда Байден поднимает руку, из рукава на 2-3 сантиметра торчит нечто тонкое и продолговатое. Буквально через секунду предмет проваливается обратно в рукав.Периферический венозный катетер с одной стороны оснащен иглой, которая вводится в вену на сгибе локтя и фиксируется там, а от иглы отводится пластиковая трубка, через которую в вену делают инъекции.Ранее телеканал Fox News сообщал, что штаб Байдена якобы предлагал устраивать перерывы через полчаса в ходе полуторачасовой дискуссии, однако сторона <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не дала на это согласия.Сам Трамп в преддверии дебатов не раз высказывал предположение, что его оппонент употребляет некие стимуляторы, и предлагал обоим сдать тест на наркотики перед поединком. Байден, по словам Трампа, отказался. Джо Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США – к моменту инаугурации ему исполнится 78 лет.

https://ria.ru/20200930/debaty-1577999750.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире