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https://ria.ru/20200930/bayden-1577978050.html
Телезрители CNN и CBS считают, что Байден выиграл дебаты
Телезрители считают, что Джо Байден выиграл предвыборные дебаты у президента Дональда Трампа. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:36
2020-09-30T08:36
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Телезрители считают, что <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выиграл предвыборные дебаты у президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Согласно блиц-опросу канала <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>, симпатизирующего демократам, победой Байдена сочли дебаты 60% зрителей, 28% отдали предпочтение Трампу.<a href="https://www.cbsnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS News</a>, обычно оцениваемая медиаисследованиями как более нейтральная, заявляет по результатам блиц-опросов, что Байден победил с 48% голосов против 41% у Трампа.Методики блиц-опросов могут отличаться от традиционных социологических опросов, занимающих значительное время на опрос респондентов и подведение итогов.Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976356.html
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире

Телезрители CNN и CBS считают, что Байден выиграл дебаты

08:36 30.09.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Телезрители считают, что Джо Байден выиграл предвыборные дебаты у президента Дональда Трампа.
Согласно блиц-опросу канала CNN, симпатизирующего демократам, победой Байдена сочли дебаты 60% зрителей, 28% отдали предпочтение Трампу.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Продолжай тявкать": Трамп и Байден провели первые дебаты
CBS News, обычно оцениваемая медиаисследованиями как более нейтральная, заявляет по результатам блиц-опросов, что Байден победил с 48% голосов против 41% у Трампа.
Методики блиц-опросов могут отличаться от традиционных социологических опросов, занимающих значительное время на опрос респондентов и подведение итогов.
Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, Хиллари Клинтон выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСШАВ мире
 
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