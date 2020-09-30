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США хотели отравить Ассанжа
Американские спецслужбы планировали отравить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Guardian. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:20
2020-09-30T23:19
anonymous
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Американские спецслужбы планировали отравить или похитить основателя WikiLeaks <a href="https://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank">Джулиана Ассанжа</a>, пишет <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a>.О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятия UC Global, вместе с которым разведка <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обсуждала способы избавиться от журналиста. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.Он сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу применить "более радикальные меры" по отношению к основателю <a href="https://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank">WikiLeaks</a>.Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать еще и звук, а также вести прямые трансляции. Как пояснил Моралес, это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали все, что происходило в посольстве.Эти указания встревожили мужчину. Он заявил начальству, что провернуть подобное технически невозможно, в ответ Моралес отправил ему подробные инструкции."Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США", — сказал в суде адвокат Ассанжа Марк Саммерс.Бывшему сотруднику охранного предприятия обеспечили анонимность, чтобы не подвергать его жизнь опасности.Дело АссанжаВ 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. При этом сами потерпевшие по делу признавались, что дали показания под давлением. С июня 2012 года журналист укрывался от преследования в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank">Лондоне</a>, опасаясь экстрадиции в Стокгольм. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks виновным в нарушении условий выхода под залог и заключил под стражу на 11 месяцев. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого Соединенные Штаты предъявили журналисту новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации.В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/assanzh-1577454515.html
https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html
https://ria.ru/20200722/1574719736.html
Вот кто "отравил" и "похитил" Скрипаля и отравили Навального. Отработанная схема... Госдепа
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И в чем была проблема? Новичка не нашли?
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anonymous, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, сша, в мире

США хотели отравить Ассанжа

22:20 30.09.2020 (обновлено: 23:19 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американские спецслужбы планировали отравить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Guardian.
О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятия UC Global, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.
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Он сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу применить "более радикальные меры" по отношению к основателю WikiLeaks.

"Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа", — заявил он в суде.

Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать еще и звук, а также вести прямые трансляции. Как пояснил Моралес, это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали все, что происходило в посольстве.
Эти указания встревожили мужчину. Он заявил начальству, что провернуть подобное технически невозможно, в ответ Моралес отправил ему подробные инструкции.
"Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США", — сказал в суде адвокат Ассанжа Марк Саммерс.
Бывшему сотруднику охранного предприятия обеспечили анонимность, чтобы не подвергать его жизнь опасности.
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Дело Ассанжа

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. При этом сами потерпевшие по делу признавались, что дали показания под давлением.
С июня 2012 года журналист укрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Стокгольм. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks виновным в нарушении условий выхода под залог и заключил под стражу на 11 месяцев. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого Соединенные Штаты предъявили журналисту новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации.
В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет.
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AnonymousWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияСШАВ мире
 
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