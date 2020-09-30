https://ria.ru/20200930/armiya-1577975167.html

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T02:59

2020-09-30T02:59

2020-09-30T10:29

россия

т-72 "урал"

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ходе учений на полигоне Юма, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризона</a>, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, сообщает <a href="https://breakingdefense.com/2020/09/army-robots-hunt-tanks-in-project-convergence/" target="_blank">Breaking Defense</a>.Эти роботы, оснащенные небольшими беспилотниками, определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники.Искусственный интеллект загрузил данные о цели, и поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, он с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.Ранее Breaking Defense сообщило, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>.

https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html

Олег Гайдамако Осталось сшить надувной камуфляж под абрамсы и можно наплевать на роботы. 68

Василий Кнутт Надо быть корректнее все-таки т72 это советский танк. Модернизация его не делает российским. 61

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-72 "урал", китай, сша, в мире