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В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72
В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T02:59
2020-09-30T10:29
россия
т-72 "урал"
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ходе учений на полигоне Юма, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризона</a>, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, сообщает <a href="https://breakingdefense.com/2020/09/army-robots-hunt-tanks-in-project-convergence/" target="_blank">Breaking Defense</a>.Эти роботы, оснащенные небольшими беспилотниками, определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники.Искусственный интеллект загрузил данные о цели, и поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, он с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.Ранее Breaking Defense сообщило, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>.
https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html
Осталось сшить надувной камуфляж под абрамсы и можно наплевать на роботы.
68
Надо быть корректнее все-таки т72 это советский танк. Модернизация его не делает российским.
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россия
китай
сша
РИА Новости
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россия, т-72 "урал", китай, сша, в мире

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

02:59 30.09.2020 (обновлено: 10:29 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense.
Эти роботы, оснащенные небольшими беспилотниками, определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники.
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:11
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Искусственный интеллект загрузил данные о цели, и поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, он с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.
Ранее Breaking Defense сообщило, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем.
 
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РоссияТ-72 "Урал"КитайСШАВ мире
 
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