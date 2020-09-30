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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/armeniya-1578007342.html
Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса
Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:47
2020-09-30T16:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.Также в Баку заявили, что нанесли удар по армянскому военному штабу в регионе. "Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике", — рассказали в ведомстве.Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась на минувшей неделе. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578003900.html
такое впечатление что те и другие на ходу все придумывают
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Фото, видео где? После применения "Точки" ееесть что фотографировать! Почему-то азербайджанцы только фотки своих пушек показывают. Продолжает укрепляться впечатление о голословности обвинений.
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азербайджан
армения
РИА Новости
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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

15:47 30.09.2020 (обновлено: 16:21 30.09.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаАртиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении
Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
"Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались", — сообщил РИА Новости представитель азербайджанского Минобороны.
Также в Баку заявили, что нанесли удар по армянскому военному штабу в регионе.
"Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике", — рассказали в ведомстве.
Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась на минувшей неделе. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
 
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