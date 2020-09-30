https://ria.ru/20200930/armeniya-1578007342.html

Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:47

2020-09-30T15:47

2020-09-30T16:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.Также в Баку заявили, что нанесли удар по армянскому военному штабу в регионе. "Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике", — рассказали в ведомстве.Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась на минувшей неделе. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578003900.html

Валерий Домашенко такое впечатление что те и другие на ходу все придумывают 494

berserker79 Фото, видео где? После применения "Точки" ееесть что фотографировать! Почему-то азербайджанцы только фотки своих пушек показывают. Продолжает укрепляться впечатление о голословности обвинений. 413

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире