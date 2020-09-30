https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977843.html

Армения рассматривает вопрос о соглашении с Карабахом

Армения рассматривает вариант заключения стратегического соглашения с Нагорным Карабахом, заявил в среду журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:31

2020-09-30T08:31

2020-09-30T10:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Армения рассматривает вариант заключения стратегического соглашения с Нагорным Карабахом, заявил в среду журналистам премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Мы рассматриваем несколько вариантов – признание (Карабаха – ред.), подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве, договора в сфере обороны. Все зависит от развития ситуации", - сказал Пашинян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577943201.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, в мире