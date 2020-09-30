https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977733.html

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что не обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос военного вмешательства РФ в РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:28

2020-09-30T08:28

2020-09-30T10:13

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил журналистам, что не обсуждал по телефону с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> вопрос военного вмешательства РФ в конфликт в Карабахе."Вопрос военного вмешательства России мы не обсуждали. Его в нашей повестке не было", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980341.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html

Егор Панкратов Это не ты не обсуждал, это с тобой не обсуждали. 17

7

франция

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире