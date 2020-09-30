https://ria.ru/20200930/arest-1578020027.html

Бальбек прокомментировал арест крымских татар в Турции

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал арест в Турции двух выходцев из Крыма за принадлежность к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:56

2020-09-30T18:56

2020-09-30T21:21

хизб-ут-тахрир

руслан бальбек

госдума рф

турция

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Ruslan_Balbek" target="_blank">Руслан Бальбек</a> прокомментировал арест в <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> двух выходцев из <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> за принадлежность к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, отметив, что ее сторонники не уживаются ни с одной властью из-за своей экстремистской идеологии.Ранее сообщалось, что суд турецкой Антальи арестовал двух выходцев из Крыма, Лимара и Османа Османовых, за принадлежность к "Хизб ут-Тахрир"*, им грозит до 7,5 лет лишения свободы.По мнению депутата, люди из этой запрещенной во многих мусульманских странах организации "не уживаются ни с одной властью, они постоянно работают на подрыв государства"."А когда их задерживают за противоправные действия, то сразу начинаются истерики, будто бы это преследование мусульман. Надеюсь, у турецких властей наступило прозрение по поводу истинных целей этой экстремистской организации, и в Турции, и в российском Крыму. Центр управления "Хизб ут-Тахрир"* находится в Лондоне, а адепты запрещенной организации выступают слепым инструментом по свержению национальных правительств в интересах заказчика", - добавил Бальбек.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20191210/1562230940.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хизб-ут-тахрир, руслан бальбек, госдума рф, турция, происшествия