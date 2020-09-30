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Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится
Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, отношение к России вряд ли изменится, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:47
2020-09-30T19:49
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Независимо от того, кто победит на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, отношение к России вряд ли изменится, заявил в среду посол России в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Вряд ли произойдет серьезное изменение политики по экономическому сотрудничеству, равно как и в политической области.., кто бы ни стоял у руля Белого дома", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ssha-sanktsii-navalnyy-1577740337.html
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россия
сша
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится

19:47 30.09.2020 (обновлено: 19:49 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, отношение к России вряд ли изменится, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.
"Вряд ли произойдет серьезное изменение политики по экономическому сотрудничеству, равно как и в политической области.., кто бы ни стоял у руля Белого дома", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Сел на любимого конька. Сенатор США озвучил повод для санкций против РФ
 
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