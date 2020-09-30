https://ria.ru/20200930/antonov-1578021831.html

Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится

Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, отношение к России вряд ли изменится, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:47

2020-09-30T19:47

2020-09-30T19:49

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Независимо от того, кто победит на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, отношение к России вряд ли изменится, заявил в среду посол России в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Вряд ли произойдет серьезное изменение политики по экономическому сотрудничеству, равно как и в политической области.., кто бы ни стоял у руля Белого дома", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ssha-sanktsii-navalnyy-1577740337.html

6

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, в мире