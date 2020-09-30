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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/antitela-1577983971.html
В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19
Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в Ленинградской области, сейчас их 40%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:49
2020-09-30T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
тюменская область
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сейчас их 40%, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Анна Попова."Мы проводим это исследование в 26 субъектах Российской Федерации... Первый этап мы проводили с конца июня, плюс 2-3 недели. Сейчас второй этап, он начался с конца августа, и, например, по Ленинградской области мы видим удвоение количества людей с титрами. То есть было 20, то сейчас 40%", - сказала Попова в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, отвечая на вопрос о том, меняется ли картина по регионам-лидерам по антителам к COVID-19 - к примеру, несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
ленинградская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, тюменская область, общество

В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19

10:49 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗабор пробы на коронавирус в частной лаборатории в Санкт-Петербурге
Забор пробы на коронавирус в частной лаборатории в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в Ленинградской области, сейчас их 40%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы проводим это исследование в 26 субъектах Российской Федерации... Первый этап мы проводили с конца июня, плюс 2-3 недели. Сейчас второй этап, он начался с конца августа, и, например, по Ленинградской области мы видим удвоение количества людей с титрами. То есть было 20, то сейчас 40%", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о том, меняется ли картина по регионам-лидерам по антителам к COVID-19 - к примеру, несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьТюменская областьОбщество
 
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