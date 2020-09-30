https://ria.ru/20200930/antitela-1577983971.html

В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19

Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в Ленинградской области, сейчас их 40%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:49

2020-09-30T10:49

2020-09-30T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ленинградская область

тюменская область

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сейчас их 40%, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Анна Попова."Мы проводим это исследование в 26 субъектах Российской Федерации... Первый этап мы проводили с конца июня, плюс 2-3 недели. Сейчас второй этап, он начался с конца августа, и, например, по Ленинградской области мы видим удвоение количества людей с титрами. То есть было 20, то сейчас 40%", - сказала Попова в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, отвечая на вопрос о том, меняется ли картина по регионам-лидерам по антителам к COVID-19 - к примеру, несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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ленинградская область

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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