https://ria.ru/20200930/acdc-1578018364.html

Стало известно, кто войдет в воссоединившийся состав AC/DC

В официальном твиттер-аккаунте австралийской рок-группы AC/DC разместили пост, из которого стало известно, кто из участников коллектива войдет в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:08

2020-09-30T20:08

2020-09-30T23:46

культура

музыка

новости культуры

ac/dc

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> В официальном твиттер-аккаунте австралийской рок-группы AC/DC разместили пост, из которого стало известно, кто из участников коллектива войдет в воссоединившийся состав, <a href="https://www.loudersound.com/news/acdc-confirm-line-up-issue-first-photo-of-reunited-band" target="_blank">сообщает</a> Louder. По информации издания, в группу официально вернулись: вокалист Брайан Джонсон (покинул коллектив в 2016 году), бас-гитарист Клифф Уильямс (сделал это в 2017 году) и барабанщик Фил Радд (ушел из AC/DC в 2015 году после того, как его признали виновным в хранении наркотиков и угрозах убийством). Подтверждением тому стал черно-белый снимок, размещенный в соцсети. Все это также подтвердило давние слухи, впервые распространившиеся еще в 2018 году, о том, что эти три бывших участника вернутся на сцену.Ранее в твиттере был опубликован короткий ролик с мерцающей молнией красного цвета — культовым логотипом AC/DC, с намеком на то, что новая музыка появится совсем скоро.В Louder уточняют, хотя рокеры пока не анонсируют эту информацию, известно, что новый альбом выйдет в ноябре.

https://ria.ru/20200716/1574375377.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ac/dc