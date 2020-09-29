https://ria.ru/20200929/zara-1577946020.html

"Ангел-хранитель спас": Зара рассказала, как чуть не погибла в самолете

Певица Зара рассказала в своем Instagram, что едва не стала жертвой авиакатастрофы. Самолет, на котором она летела на гастроли вместе с коллективом, оказался... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:33

2020-09-29T14:33

2020-09-29T14:33

зара (певица)

россия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости</strong>. Певица <a href="https://ria.ru/person_-zara-pevitsa" target="_blank">Зара</a> рассказала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFtwMWgietG/" target="_blank">Instagram</a>, что едва не стала жертвой авиакатастрофы. Самолет, на котором она летела на гастроли вместе с коллективом, оказался сломан.По словам исполнительницы, вечером 28 сентября лайнер рейса Москва – Томск долгое время не мог зайти на посадку. Самолет трясся, набирал высоту, а после снова терял. Несмотря на то, что стюардессы ссылались всего лишь на сложные погодные условия, Зара решила отправить в СМС родным слова любви.- Я написала всем близким… И все время думала о моем любимом дяде Алихане. Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы. Спасибо пилотам. Слава Богу. Вы знаете, правду говорят, что близкие после смерти становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо, - написала девушка в социальной сети.Также артистка отметила, что по прилету встретила в аэропорту певицу Ирину Дубцову. Она должна была лететь именно на том лайнере, на котором прибыла Зара. Позже Дубцова написала коллеге: "Самолет, которым вы прилетели, сломан! Наш рейс отменили…".

https://ria.ru/20200929/baranovskaya-1577938469.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зара (певица), россия