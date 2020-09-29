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https://ria.ru/20200929/zara-1577946020.html
"Ангел-хранитель спас": Зара рассказала, как чуть не погибла в самолете
Певица Зара рассказала в своем Instagram, что едва не стала жертвой авиакатастрофы. Самолет, на котором она летела на гастроли вместе с коллективом, оказался... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:33
2020-09-29T14:33
зара (певица)
россия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости</strong>. Певица <a href="https://ria.ru/person_-zara-pevitsa" target="_blank">Зара</a> рассказала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFtwMWgietG/" target="_blank">Instagram</a>, что едва не стала жертвой авиакатастрофы. Самолет, на котором она летела на гастроли вместе с коллективом, оказался сломан.По словам исполнительницы, вечером 28 сентября лайнер рейса Москва – Томск долгое время не мог зайти на посадку. Самолет трясся, набирал высоту, а после снова терял. Несмотря на то, что стюардессы ссылались всего лишь на сложные погодные условия, Зара решила отправить в СМС родным слова любви.- Я написала всем близким… И все время думала о моем любимом дяде Алихане. Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы. Спасибо пилотам. Слава Богу. Вы знаете, правду говорят, что близкие после смерти становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо, - написала девушка в социальной сети.Также артистка отметила, что по прилету встретила в аэропорту певицу Ирину Дубцову. Она должна была лететь именно на том лайнере, на котором прибыла Зара. Позже Дубцова написала коллеге: "Самолет, которым вы прилетели, сломан! Наш рейс отменили…".
https://ria.ru/20200929/baranovskaya-1577938469.html
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зара (певица), россия

"Ангел-хранитель спас": Зара рассказала, как чуть не погибла в самолете

14:33 29.09.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Зара на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Певица Зара на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Певица Зара рассказала в своем Instagram, что едва не стала жертвой авиакатастрофы. Самолет, на котором она летела на гастроли вместе с коллективом, оказался сломан.
По словам исполнительницы, вечером 28 сентября лайнер рейса Москва – Томск долгое время не мог зайти на посадку. Самолет трясся, набирал высоту, а после снова терял. Несмотря на то, что стюардессы ссылались всего лишь на сложные погодные условия, Зара решила отправить в СМС родным слова любви.
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Вчера вечером мы с коллективом мы вылетели на гастроли поздним рейсом Москва -Томск. При заходе на посадку я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолёт трясёт. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает – из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо. Как ни странно, работала связь... Я написала всем близким о том как я их люблю... Я не могла перестать думать о моих мальчиках, родителях, а что если что-то случится... И все время думала о моем любимом дяде Алихане... Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы! Спасибо пилотам. Слава Богу🙏🏼 Сегодня 40 дней как нет с нами моего родного дяди.. Вы знаете, правду говорят, что наши близкие становятся нашими ангелами хранителями. Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег🙏🏼 Я тебя очень люблю. Спасибо🙏🏼 По прилёту мы встретились в аэропорту с Ирочкой Дубцовой. Она очень переживала за этот рейс, ведь именно этим самолетом должна была лететь после нас в Москву. Позже она написала: «Самолёт, которым вы прилетели, СЛОМАН! Наш рейс отменили...» Дорогие мои, говорите почаще спасибо своим Ангелам, за то, что оберегают нас. Сегодня я еще раз в этом убедилась.🙏🏼

Публикация от ZARA (@zara_music)

- Я написала всем близким… И все время думала о моем любимом дяде Алихане. Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы. Спасибо пилотам. Слава Богу. Вы знаете, правду говорят, что близкие после смерти становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо, - написала девушка в социальной сети.
Также артистка отметила, что по прилету встретила в аэропорту певицу Ирину Дубцову. Она должна была лететь именно на том лайнере, на котором прибыла Зара. Позже Дубцова написала коллеге: "Самолет, которым вы прилетели, сломан! Наш рейс отменили…".
Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Зара (певица)Россия
 
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