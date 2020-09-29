https://ria.ru/20200929/vzyatka-1577952040.html

В Нижегородской области полицейского осудили за взятку электродуховкой

Бывший начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов проведет 2,5 года в колонии общего режима за... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:02

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости.</strong> Бывший начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов проведет 2,5 года в колонии общего режима за взятку от коллеги за получение звания, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 году начальник Межмуниципального отдела МВД России "Ковернинский", желая получить специальное звание полковник полиции, которое на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой им должности, обратился с соответствующей просьбой к начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."Подсудимый из корыстных побуждений решил использовать свои должностные полномочия вопреки интересам службы для получения взятки… за способствование подготовке и направлению в МВД России документов на присвоение коллеге специального звания "полковник полиции". Тринадцатого октября 2019 года полицейский главка получил взятку в виде встраиваемого электрического духового шкафа стоимостью 39 990 рублей", - говорится в сообщении суда.Действия полицейского были квалифицированы по части 2 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство по службе, совершенное в значительном размере."В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал себя виновным. Приговором Ленинского районного суда <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей", - подчеркивается в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, Бывалов был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия