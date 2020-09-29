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Премьер Израиля предупредил о возможности очередного взрыва в Бейруте
"Хезболлах" владеет секретным складом оружия в Ливане, который мог бы стать причиной еще одного взрыва в Бейруте, заявил премьер-министр Израиля Биньямин... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:26
2020-09-29T20:25
генеральная ассамблея оон
биньямин нетаньяху
хезболла
бейрут
израиль
ливан
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>" владеет секретным складом оружия в <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливане</a>, который мог бы стать причиной еще одного взрыва в <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруте</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a>, выступая на 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">Генассамблеи ООН</a>."Я обращаюсь к жителям Джнаха, вам следует действовать сейчас, вас стоит протестовать против этого. Если это взорвется, будет еще одна трагедия", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что Израиль, в отличие от Ирана и "Хезболлах", не намерен причинять вред жителям Ливана."Международное сообщество должно настаивать на том, чтобы "Хезболлах" перестала использовать Ливан и жителей Ливана как живые щиты", - сказала глава правительства Израиля.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577062072.html
раньше люди были более честными "МОССАД взял на себя отвественность за взрывы в Бейруте" а теперь измельчали : "Израиль предупредил о возможности очередного взрыва"
22
Людмила, чрезвычайно затруднительно было бы предположить, что у Израиля внезапно ослабли известны во всем мире разведывательные службы. Спросите хоть у Якова Кедми. Он развеет Ваши иллюзии.
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бейрут
израиль
ливан
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генеральная ассамблея оон, биньямин нетаньяху, хезболла, бейрут, израиль, ливан, в мире

Премьер Израиля предупредил о возможности очередного взрыва в Бейруте

20:26 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. "Хезболлах" владеет секретным складом оружия в Ливане, который мог бы стать причиной еще одного взрыва в Бейруте, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы все видели ужасный взрыв в порту Бейрута в прошлом месяце. 200 человек погибли, тысячи были ранены, четверть миллиона оказались без дома. Еще один взрыв мог произойти тут - это квартал Бейрута Джнах, около международного аэропорта. Вот здесь "Хезболлах" имеет секретный склад оружия. Это в 50 метрах от газовой компании", - сказал Нетаньяху, чье выступление проходило в формате видеопослания.

"Я обращаюсь к жителям Джнаха, вам следует действовать сейчас, вас стоит протестовать против этого. Если это взорвется, будет еще одна трагедия", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что Израиль, в отличие от Ирана и "Хезболлах", не намерен причинять вред жителям Ливана.
"Международное сообщество должно настаивать на том, чтобы "Хезболлах" перестала использовать Ливан и жителей Ливана как живые щиты", - сказала глава правительства Израиля.
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Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения.
 
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Генеральная Ассамблея ООНБиньямин НетаньяхуХезболлаБейрутИзраильЛиванВ мире
 
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