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При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:52
2020-09-29T10:52
мвд афганистана
афганистан
талибан
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.1tvnews.af/" target="_blank">1TV </a>News со ссылкой на министерство внутренних дел.Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>"."Талибан" пока не комментирует это нападение.Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html
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мвд афганистана, афганистан, талибан, в мире

При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек

10:52 29.09.2020
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство внутренних дел.
Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "Талибан".
"Талибан" пока не комментирует это нападение.
Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 18:36
Шаг к миру? Афганистан освободит 400 членов движения "Талибан"
 
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МВД АфганистанаАфганистанТалибанВ мире
 
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