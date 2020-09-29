https://ria.ru/20200929/vzryv-1577930217.html

При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:52

2020-09-29T10:52

2020-09-29T10:52

мвд афганистана

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1400x0_80_0_0_a71062c039e688daadf11c759384e782.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.1tvnews.af/" target="_blank">1TV </a>News со ссылкой на министерство внутренних дел.Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>"."Талибан" пока не комментирует это нападение.Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html

1

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд афганистана, афганистан, талибан, в мире