https://ria.ru/20200929/vyplaty-1577921194.html
Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:48
2020-09-29T06:48
2020-09-29T06:48
россия
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей."Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд рублей", - сообщили в Минтруде.Ранее на встрече с сенаторами президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. Он также попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет для ряда семей, начиная с 2021 года.
https://ria.ru/20200617/1573037677.html
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россия
москва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.
"Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд рублей", - сообщили в Минтруде.
Ранее на встрече с сенаторами президент РФ Владимир Путин
заявил, что правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. Он также попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет для ряда семей, начиная с 2021 года.