https://ria.ru/20200929/vooruzhenie-1577965084.html

Лукашевич прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе

В России серьезно обеспокоены широким применением в Нагорном Карабахе тяжелых видов вооружения и бронетехники, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:45

2020-09-29T18:45

2020-09-29T18:54

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

александр лукашевич

нагорный карабах

в мире

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<strong>ВЕНА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В России серьезно обеспокоены широким применением в Нагорном Карабахе тяжелых видов вооружения и бронетехники, заявил во вторник постпред РФ при <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_" target="_blank">ОБСЕ</a> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich" target="_blank">Александр Лукашевич</a>.Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в Нагорном Карабахе."В России вызывает крайнюю озабоченность продолжающиеся масштабные боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Серьезно обеспокоены широким применением сторонами тяжелых видов вооружения и бронетехники, поступающей информацией об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения", - заявил Лукашевич на заседании.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/tanki-1577962562.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, обсе, александр лукашевич, нагорный карабах, в мире