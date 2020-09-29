https://ria.ru/20200929/vkontakte-1577939172.html
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:57
2020-09-29T12:57
2020-09-29T13:31
вконтакте
mail.ru group
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Социальная сеть "<a href="https://vk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" (принадлежит <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.Мессенджер позволит пользователям связываться даже с теми, кого пока нет в друзьях. Однако общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение."Обмениваться сообщениями во "ВКонтакте" можно было с первого дня работы соцсети. <…> По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — прокомментировала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.Ранее соцсеть увеличила максимальный размер отправляемых документов с 200 мегабайт до двух гигабайт. Также были запущены групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга.
https://ria.ru/20200913/blokirovka-1577161058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, mail.ru group, технологии, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Социальная сеть "ВКонтакте
" (принадлежит Mail.ru Group
) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.
Мессенджер позволит пользователям связываться даже с теми, кого пока нет в друзьях. Однако общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.
"Обмениваться сообщениями во "ВКонтакте" можно было с первого дня работы соцсети. <…> По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — прокомментировала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.
Ранее соцсеть увеличила максимальный размер отправляемых документов с 200 мегабайт до двух гигабайт. Также были запущены групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга.