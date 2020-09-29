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"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:57
2020-09-29T13:31
вконтакте
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общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Социальная сеть "<a href="https://vk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" (принадлежит <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.Мессенджер позволит пользователям связываться даже с теми, кого пока нет в друзьях. Однако общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение."Обмениваться сообщениями во "ВКонтакте" можно было с первого дня работы соцсети. &lt;…&gt; По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — прокомментировала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.Ранее соцсеть увеличила максимальный размер отправляемых документов с 200 мегабайт до двух гигабайт. Также были запущены групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга.
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вконтакте, mail.ru group, технологии, общество

"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер

12:57 29.09.2020 (обновлено: 13:31 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.
Мессенджер позволит пользователям связываться даже с теми, кого пока нет в друзьях. Однако общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.
"Обмениваться сообщениями во "ВКонтакте" можно было с первого дня работы соцсети. <…> По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — прокомментировала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.
Ранее соцсеть увеличила максимальный размер отправляемых документов с 200 мегабайт до двух гигабайт. Также были запущены групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга.
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
 
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ВКонтактеMail.Ru GroupТехнологииОбщество
 
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