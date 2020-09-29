https://ria.ru/20200929/virusologiya-1577947939.html

РАН и Минобрнауки хотят создать новый центр фундаментальной вирусологии

Российская академия наук совместно с Минобрнауки предлагает создать в России новый исследовательский институт - центр фундаментальной вирусологии, в котором... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:07

2020-09-29T15:07

2020-09-29T15:07

распространение нового коронавируса

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российская академия наук</a> совместно с Минобрнауки предлагает создать в России новый исследовательский институт - центр фундаментальной вирусологии, в котором ученые на передовом оборудовании получали бы результаты, необходимые для создания высокоэффективных средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, вызванных вирусами.Об этом глава Российской академии наук <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сергеев</a> рассказал журналистам во вторник. По его словам, такое предложение обсуждалось в ходе прошедшей в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рабочей встречи президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с Сергеевым."Мы обсуждали, и я попросил поддержку у президента по вопросу создания нового академического института - центра фундаментальной вирусологии", - сказал Сергеев.Он пояснил необходимость создания нового центра. По словам Сергеева, у ФМБА, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и Минздрав - "сильные институты, но там работы больше практического плана". "И когда мы смотрим по публикациям, которые наши ученые выдают в связи с ковидом в мировую научную прессу, мы практически не видим ничего из фундаментальных разработок", - сказал глава РАН.Такое положение дел вызвано, в том числе, отсутствием у российских ученых передового оборудования для исследования структуры и свойств вируса SARS-CoV-2, вызывающего новую коронавирусную инфекцию, отметил Сергеев.По его словам, для того, чтобы детально рассмотреть частицу SARS-CoV-2, нужен так называемый криоэлектронный микроскоп. Но если в разных странах их десятки, а в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возможно, сотня, то в России есть всего один криоэлектронный микроскоп, причем уже не очень молодой. Из-за этого в России сейчас невозможно изучать вирус SARS-CoV-2 на наноуровне - как вирус проникает в клетку, что этому способствует, как генетические особенности того или иного пациента обуславливают тяжесть заболевания, отметил Сергеев."Это все современная, абсолютно хай-тековского уровня, фундаментальная вирусология. Так получилось, что у нас в стране нет такого академического института. А должен быть - хорошо оснащенный", - сказал глава РАН. "Это будет хорошо для всех - и для отдачи в медицинские организации, и Минздрава, и Роспотребнадзора, и ФМБА, потому что им этот фундаментальный научно-технический задел очень нужен, чтобы дальше реализовывать его в виде вакцин, тест-систем и так далее", - добавил Сергеев.По его словам, создать новый вирусологический центр РАН предлагает совместно с Минобрнауки, с которым уже состоялось предварительное обсуждение этого вопроса. "Нам очень важно было получить поддержку президента. Сейчас будем работать над созданием такого института", - резюмировал Сергеев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/lechenie-1577836191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)