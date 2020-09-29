РАН и Минобрнауки хотят создать новый центр фундаментальной вирусологии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская академия наук совместно с Минобрнауки предлагает создать в России новый исследовательский институт - центр фундаментальной вирусологии, в котором ученые на передовом оборудовании получали бы результаты, необходимые для создания высокоэффективных средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, вызванных вирусами.
Об этом глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал журналистам во вторник. По его словам, такое предложение обсуждалось в ходе прошедшей в понедельник в Сочи рабочей встречи президента России Владимира Путина с Сергеевым.
"Мы обсуждали, и я попросил поддержку у президента по вопросу создания нового академического института - центра фундаментальной вирусологии", - сказал Сергеев.
Он пояснил необходимость создания нового центра. По словам Сергеева, у ФМБА, Роспотребнадзора и Минздрав - "сильные институты, но там работы больше практического плана". "И когда мы смотрим по публикациям, которые наши ученые выдают в связи с ковидом в мировую научную прессу, мы практически не видим ничего из фундаментальных разработок", - сказал глава РАН.
Такое положение дел вызвано, в том числе, отсутствием у российских ученых передового оборудования для исследования структуры и свойств вируса SARS-CoV-2, вызывающего новую коронавирусную инфекцию, отметил Сергеев.
По его словам, для того, чтобы детально рассмотреть частицу SARS-CoV-2, нужен так называемый криоэлектронный микроскоп. Но если в разных странах их десятки, а в США, возможно, сотня, то в России есть всего один криоэлектронный микроскоп, причем уже не очень молодой. Из-за этого в России сейчас невозможно изучать вирус SARS-CoV-2 на наноуровне - как вирус проникает в клетку, что этому способствует, как генетические особенности того или иного пациента обуславливают тяжесть заболевания, отметил Сергеев.
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"Это все современная, абсолютно хай-тековского уровня, фундаментальная вирусология. Так получилось, что у нас в стране нет такого академического института. А должен быть - хорошо оснащенный", - сказал глава РАН. "Это будет хорошо для всех - и для отдачи в медицинские организации, и Минздрава, и Роспотребнадзора, и ФМБА, потому что им этот фундаментальный научно-технический задел очень нужен, чтобы дальше реализовывать его в виде вакцин, тест-систем и так далее", - добавил Сергеев.
По его словам, создать новый вирусологический центр РАН предлагает совместно с Минобрнауки, с которым уже состоялось предварительное обсуждение этого вопроса. "Нам очень важно было получить поддержку президента. Сейчас будем работать над созданием такого института", - резюмировал Сергеев.
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