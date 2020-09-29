https://ria.ru/20200929/vetroelektrostantsii-1577911224.html
Ставропольский край станет лидером по развитию зеленой энергии в России
В Ставропольском крае идет активная работа над созданием четырех ветроэлектростанций, сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T08:00
2020-09-29T10:26
хорошие новости
хорошие новости
ставропольский край
экология
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>В Ставропольском крае идет активная работа над созданием четырех ветроэлектростанций, сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона. В результате успешной реализации проекта суммарный объем генерации мощностей может вывести Ставропольский край в лидеры России по развитию возобновляемых источников энергии.Запланировано, что на территории края будут функционировать четыре ветроэлектростанции: Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт, Бондаревская ВЭС (120 МВт), Кармалиновская ВЭС (60 МВт), а также еще одна ВЭС мощностью 60 МВт.По словам министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко, регион обладает подходящими природными условиями для размещения возобновляемых источников энергии.Строительство первой станции планируют завершить к концу текущего года, остальных трех — в 2021 году. Совокупная мощность ветропотоков составит 450 МВт, а выработку еще 100 МВт электроэнергии региону уже обеспечивает солнечная электростанция в Грачевском районе, которая полностью введена в эксплуатацию весной 2020 года.Работы по созданию и развитию ветроэнергетики и солнечной энергетики в регионе начались в 2017 году. К концу 2024 года в Ставропольском крае появится семь ветроэлектростанций и две солнечные электростанции. Кроме того, краевой Минпром ведет подбор площадок для возможного размещения порядка 500 МВт дополнительных мощностей ветрогенерации. Реализацию проектов осуществляет подразделение "Росатома" по ветроэнергетике.
https://ria.ru/20190910/1558541219.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, ставропольский край, экология
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае идет активная работа над созданием четырех ветроэлектростанций, сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона. В результате успешной реализации проекта суммарный объем генерации мощностей может вывести Ставропольский край в лидеры России по развитию возобновляемых источников энергии.
Запланировано, что на территории края будут функционировать четыре ветроэлектростанции: Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт, Бондаревская ВЭС (120 МВт), Кармалиновская ВЭС (60 МВт), а также еще одна ВЭС мощностью 60 МВт.
По словам министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко, регион обладает подходящими природными условиями для размещения возобновляемых источников энергии.
"Наши водные ресурсы уже давно используются для выработки электроэнергии с помощью малых гидроэлектростанций. Теперь пришла очередь использовать энергию солнца и ветра, которых на Ставрополье в изобилии", — цитирует слова министра пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона.
Строительство первой станции планируют завершить к концу текущего года, остальных трех — в 2021 году. Совокупная мощность ветропотоков составит 450 МВт, а выработку еще 100 МВт электроэнергии региону уже обеспечивает солнечная электростанция в Грачевском районе, которая полностью введена в эксплуатацию весной 2020 года.
Работы по созданию и развитию ветроэнергетики и солнечной энергетики в регионе начались в 2017 году. К концу 2024 года в Ставропольском крае появится семь ветроэлектростанций и две солнечные электростанции. Кроме того, краевой Минпром ведет подбор площадок для возможного размещения порядка 500 МВт дополнительных мощностей ветрогенерации. Реализацию проектов осуществляет подразделение "Росатома" по ветроэнергетике.