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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/vertolet-1577949506.html
Уничтожение азербайджанского вертолета в Карабахе попало на видео
Министерство обороны Армении опубликовало видеозапись ракетного удара по азербайджанскому вертолету в Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:27
2020-09-29T17:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны Армении опубликовало видеозапись ракетного удара по азербайджанскому вертолету в Карабахе.Ролик выложили в <a href="https://t.me/SputnikArmenia" target="_blank">Telegram-канале Sputnik Армения</a>. На кадрах видно, как ракета летит до цели, затем вертолет вспыхивает в воздухе.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Конфликт начался в 1988-м, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577913030.html
Пора восстанавливать СССР и уничтожать США. И всё наладится.
74
Какая то липа ...Вертолет стоит и ждет чего то ...Наклепали ролик с таким музоном не иначе как для поднятия боевого духа хаев (армян)
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Нагорном Карабахе уничтожен вертолет. Кадры Минобороны Армении
Карабахские силы уничтожили в ходе конфликта два азербайджанских вертолета, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Уничтожение азербайджанского вертолета в Карабахе попало на видео

15:27 29.09.2020 (обновлено: 17:26 29.09.2020)
 
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении опубликовало видеозапись ракетного удара по азербайджанскому вертолету в Карабахе.
Ролик выложили в Telegram-канале Sputnik Армения.
На кадрах видно, как ракета летит до цели, затем вертолет вспыхивает в воздухе.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Конфликт начался в 1988-м, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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