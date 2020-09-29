https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577937857.html

Американские врачи заинтересовались российской вакциной "Спутник V"

Более ста врачей и медицинских работников из центра "Маймонидес", одного из самых авторитетных медицинских учреждений в США, проявили интерес к российской... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:42

2020-09-29T12:42

2020-09-29T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Более ста врачей и медицинских работников из центра "Маймонидес", одного из самых авторитетных медицинских учреждений в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, проявили интерес к российской вакцине "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" в ходе онлайн-брифинга с российскими учеными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>)."Маймонидес" с марта находился на передовой в борьбе с пандемией коронавируса: он входит в десятку лучших больниц США по лечению инфарктов, прочих сердечных заболеваний, а также пневмонии, и в ходе пандемии его полностью перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Все медики, которые приняли участие в брифинге, обладают большим опытом лечения COVID-19.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V".Ученые подчеркнули преимущества платформы на основе векторов аденовируса человека перед такими непроверенными технологиями, как платформа на основе аденовирусного вектора обезьяны или платформа мРНК, которые не были исследованы в течение длительного времени с точки зрения возможных побочных эффектов, включая воздействие на способность иметь детей или риски раковых заболеваний.Ученые также рассказали американским врачам о модели на основе двух вакцинаций с использованием векторов аденовируса человека разных серотипов, 5-го и 26-го. Эта модель является уникальной технологией НИЦЭМ имени Гамалеи, которая отличает вакцину Sputnik V от других вакцин, основанных на платформе вектора аденовируса человека, использующих схему только с одной вакцинацией.<strong>МНЕНИЕ УЧЕНЫХ</strong>"Мы были очень рады послушать рассказ двух российских ученых про вакцину Sputnik V. Данные, представленные НИЦЭМ имени Гамалеи, произвели на нас огромное впечатление. Мы читали публикацию в журнале <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">The Lancet</a>, эта публикация также была очень впечатляющей. Вакцина показала хорошие результаты в ходе клинических испытаний первой и второй фазы, включая формирование антител и клеточного иммунитета, а побочные эффекты были минимальными. Все это звучит очень обнадеживающе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента кардиологии медицинского центра "Маймонидес", профессора медицины Джейкоба Шани.Он также отметил, что российские ученые произвели на коллег большое впечатление на личном уровне. "Они были очень профессиональны, компетентны и, самое важное, они были очень открыты. Ученые ответили на все вопросы без каких-либо колебаний. Если эта вакцина будет работать так, как можно предположить, исходя из опубликованных данных, то у вас есть очень хорошая вакцина. Очевидно, что только со временем можно будет сказать, является ли эта вакцина эффективной. На данный момент мы знаем, что она вызывает формирование антител и является безопасной", - подчеркнул он.Директор НИЦЭМ имени Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> заявил, что миссия института заключается в том, чтобы предоставлять всем заинтересованным сторонам своевременную и детальную информацию о вакцине.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577906423.html

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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