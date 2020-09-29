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РИА Наука
https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html
"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:10
2020-09-29T19:10
риа наука
кристофер кэссиди
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Крикалёв</a>.Крикалев добавил, что со станции всегда есть небольшая утечка воздуха, связанная с работой систем очистки воздуха от углекислого газа, осушением атмосферы и изменением температуры.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз - с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. В результате было обнаружено, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200928/utechka-1577860313.html
В конце концов, среди концов, найдешь конец ты наконец! Это я про американский шуруповёрт.
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А робот Фёдор похоже россиянам еще много сюрпризов оставил на МКС.
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РИА Новости
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кристофер кэссиди, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин

"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС

19:10 29.09.2020
 
© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© NASA
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.

"В модуле ("Звезда" - ред.) достаточно много систем, есть вакуумные клапана, которые соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. Поэтому наиболее вероятная, потенциальная утечка где-то в этом районе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Крикалев добавил, что со станции всегда есть небольшая утечка воздуха, связанная с работой систем очистки воздуха от углекислого газа, осушением атмосферы и изменением температуры.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз - с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. В результате было обнаружено, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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РИА НаукаКристофер КэссидиСергей КрикалевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
 
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