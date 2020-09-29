https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html

"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС

Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:10

2020-09-29T19:10

2020-09-29T19:10

риа наука

кристофер кэссиди

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

анатолий иванишин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554302_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_6b18bc326addc7e6f8a8fd88ed86e10e.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Крикалёв</a>.Крикалев добавил, что со станции всегда есть небольшая утечка воздуха, связанная с работой систем очистки воздуха от углекислого газа, осушением атмосферы и изменением температуры.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз - с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. В результате было обнаружено, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200928/utechka-1577860313.html

Vasya Ivanov В конце концов, среди концов, найдешь конец ты наконец! Это я про американский шуруповёрт. 47

no no А робот Фёдор похоже россиянам еще много сюрпризов оставил на МКС. 20

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер кэссиди, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин