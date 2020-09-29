"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции наиболее вероятно происходит через вакуумные клапана, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
"В модуле ("Звезда" - ред.) достаточно много систем, есть вакуумные клапана, которые соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. Поэтому наиболее вероятная, потенциальная утечка где-то в этом районе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Крикалев добавил, что со станции всегда есть небольшая утечка воздуха, связанная с работой систем очистки воздуха от углекислого газа, осушением атмосферы и изменением температуры.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз - с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. В результате было обнаружено, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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