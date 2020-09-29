https://ria.ru/20200929/utechka-1577961303.html

В российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха

В российском сегменте Международной космической станции обнаружили утечку воздуха, ее устранят в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:53

2020-09-29T17:53

2020-09-29T19:05

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> обнаружили утечку воздуха, ее устранят в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Собеседник агентства рассказал, что негерметичность локализовали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура. По его словам, сейчас ищут конкретное место возможной утечки."При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне одного миллиметра за восемь часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме", — пояснил представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он добавил, что в ближайшее время "причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена". Если утечку не смогут устранить в течение долгого времени, то придется доставлять на МКС воздух с Земли, заметил собеседник агентства.Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживают утечку воздуха. В 2018-м сообщалось о нахождении "рукотворного отверстия" в космическом корабле "Союз МС-09". Причина его появления до сих пор не названа.Небольшую утечка воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В конце августа 2020-го, когда ее скорость возросла в два раза, экипаж закрыл люки в модулях космической станции, чтобы проверить их герметичность, и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. При этом место утечки так и не нашли. В сентябре ее темп увеличился до 1,4 килограмма в сутки, поэтому на днях потребовалась повторная изоляция экипажа на российском сегменте.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

https://ria.ru/20200928/utechka-1577860313.html

https://ria.ru/20200926/mks-1577817719.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин