https://ria.ru/20200929/usole-1577922694.html

СК изъял у экс-главы Приангарья документы по Усолью

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:39

2020-09-29T08:39

2020-09-29T08:40

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

москва

происшествия

андрей левченко

сергей левченко

иркутская область

усолье-сибирское

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Левченко</a> сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его сына, изъяли документы, связанные с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.Депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, которому вменяют мошенничество, задержали накануне, следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца, занимавшего пост губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> с октября 2015 по декабрь 2019 года. В рамках этого дела уже было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку."У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании "Звезда". Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города <a href="http://ria.ru/location_Usole/" target="_blank" data-auto="true">Усолья</a>, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с Республикой Беларусь", - написал бывший глава Иркутской области в своём Telegram-канале "Левченко: Взгляд из Сибири".Андрею Левченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ожидается, что сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> суд изберет ему меру пресечения.В августе президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Он поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html

https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html

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москва

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, москва, происшествия, андрей левченко, сергей левченко, иркутская область, усолье-сибирское