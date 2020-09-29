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СК изъял у экс-главы Приангарья документы по Усолью
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:39
2020-09-29T08:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
москва
происшествия
андрей левченко
сергей левченко
иркутская область
усолье-сибирское
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Левченко</a> сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его сына, изъяли документы, связанные с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.Депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, которому вменяют мошенничество, задержали накануне, следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца, занимавшего пост губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> с октября 2015 по декабрь 2019 года. В рамках этого дела уже было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку."У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании "Звезда". Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города <a href="http://ria.ru/location_Usole/" target="_blank" data-auto="true">Усолья</a>, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с Республикой Беларусь", - написал бывший глава Иркутской области в своём Telegram-канале "Левченко: Взгляд из Сибири".Андрею Левченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ожидается, что сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> суд изберет ему меру пресечения.В августе президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Он поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
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иркутская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, москва, происшествия, андрей левченко, сергей левченко, иркутская область, усолье-сибирское

СК изъял у экс-главы Приангарья документы по Усолью

08:39 29.09.2020 (обновлено: 08:40 29.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его сына, изъяли документы, связанные с ситуацией в Усолье-Сибирском.
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество, задержали накануне, следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца, занимавшего пост губернатора Иркутской области с октября 2015 по декабрь 2019 года. В рамках этого дела уже было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:07
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
"У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании "Звезда". Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города Усолья, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с Республикой Беларусь", - написал бывший глава Иркутской области в своём Telegram-канале "Левченко: Взгляд из Сибири".
Андрею Левченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ожидается, что сегодня в Москве суд изберет ему меру пресечения.
В августе президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Он поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 14:21
Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинМоскваПроисшествияАндрей ЛевченкоСергей ЛевченкоИркутская областьУсолье-Сибирское
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