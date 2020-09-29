СК изъял у экс-главы Приангарья документы по Усолью
08:39 29.09.2020 (обновлено: 08:40 29.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что следователи во время обысков, которые проводились в понедельник из-за дела в отношении его сына, изъяли документы, связанные с ситуацией в Усолье-Сибирском.
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество, задержали накануне, следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца, занимавшего пост губернатора Иркутской области с октября 2015 по декабрь 2019 года. В рамках этого дела уже было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
"У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании "Звезда". Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города Усолья, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с Республикой Беларусь", - написал бывший глава Иркутской области в своём Telegram-канале "Левченко: Взгляд из Сибири".
Андрею Левченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ожидается, что сегодня в Москве суд изберет ему меру пресечения.
В августе президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Он поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.
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