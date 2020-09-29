Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/uslugi-1577970545.html
ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг для VIP-клиентов
Бизнес-подразделение ПАО "Промсвязьбанк" ПСБ Private Banking (сегмент состоятельных клиентов) разработал уникальный комплексный продукт для VIP... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:59
2020-09-29T20:59
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_46e81a1d1f71d82ce38188c64f141b78.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Бизнес-подразделение ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" ПСБ Private Banking (сегмент состоятельных клиентов) разработал уникальный комплексный продукт для VIP (привилегированных клиентов – пакет услуг "Атмосфера", включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре, сообщает пресс-служба банка. "На индивидуальных условиях и по специальным тарифам VIP-клиентам доступны уникальные финансовые инструменты и сервисы. Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond (ЮнионПэй бриллиантовая) и "Мир" Премиальная – уникальная металлическая карта на базе национальной карты "Мир". Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite (Мастеркард Уорлд Элит) и Black Edition (Блэк Эдишн). По своему выбору клиент может оформить до восьми бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам", — говорится в пресс-релизе.Еще одна опция в составе пакета "Атмосфера" - новая собственная бонусная программа "Космос", которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях. Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass (Приорити Пасс) и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.Новинкой также является сервис "Семейный доступ", который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.Клиентов ПСБ Private Banking традиционно сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы клиента и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах. В рамках обслуживания VIP-клиентам обеспечивается высококачественный сервис, комфорт и безопасность."В рамках пакета мы предложили клиентам свою уникальную бонусную программу "Космос", которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи. Правильная атмосфера немыслима без семьи - и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис "Семейный доступ", ориентированный на всех членов семьи, включая детей. Время меняется и предъявляет новые вызовы и нам важно соответствовать актуальной повестке, формируя комплексное предложение, которое обеспечит новый уровень сервиса, защиты и уверенности наших клиентов", — заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос, слова которой цитирует пресс-служба банка.
https://ria.ru/20200915/bank-1577254277.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e9c175d907c7caf76a6f8ab7d5af7822.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг для VIP-клиентов

20:59 29.09.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Бизнес-подразделение ПАО "Промсвязьбанк" ПСБ Private Banking (сегмент состоятельных клиентов) разработал уникальный комплексный продукт для VIP (привилегированных клиентов – пакет услуг "Атмосфера", включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре, сообщает пресс-служба банка.
"На индивидуальных условиях и по специальным тарифам VIP-клиентам доступны уникальные финансовые инструменты и сервисы. Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond (ЮнионПэй бриллиантовая) и "Мир" Премиальная – уникальная металлическая карта на базе национальной карты "Мир". Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite (Мастеркард Уорлд Элит) и Black Edition (Блэк Эдишн). По своему выбору клиент может оформить до восьми бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам", — говорится в пресс-релизе.
Еще одна опция в составе пакета "Атмосфера" - новая собственная бонусная программа "Космос", которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях.
Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass (Приорити Пасс) и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:01
Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России
Новинкой также является сервис "Семейный доступ", который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.
Клиентов ПСБ Private Banking традиционно сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы клиента и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах. В рамках обслуживания VIP-клиентам обеспечивается высококачественный сервис, комфорт и безопасность.
"В рамках пакета мы предложили клиентам свою уникальную бонусную программу "Космос", которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи. Правильная атмосфера немыслима без семьи - и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис "Семейный доступ", ориентированный на всех членов семьи, включая детей. Время меняется и предъявляет новые вызовы и нам важно соответствовать актуальной повестке, формируя комплексное предложение, которое обеспечит новый уровень сервиса, защиты и уверенности наших клиентов", — заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос, слова которой цитирует пресс-служба банка.
 
Обсудить0
ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния