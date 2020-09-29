https://ria.ru/20200929/uslugi-1577970545.html

ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг для VIP-клиентов

Бизнес-подразделение ПАО "Промсвязьбанк" ПСБ Private Banking (сегмент состоятельных клиентов) разработал уникальный комплексный продукт для VIP... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:59

2020-09-29T20:59

2020-09-29T20:59

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Бизнес-подразделение ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" ПСБ Private Banking (сегмент состоятельных клиентов) разработал уникальный комплексный продукт для VIP (привилегированных клиентов – пакет услуг "Атмосфера", включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре, сообщает пресс-служба банка. "На индивидуальных условиях и по специальным тарифам VIP-клиентам доступны уникальные финансовые инструменты и сервисы. Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond (ЮнионПэй бриллиантовая) и "Мир" Премиальная – уникальная металлическая карта на базе национальной карты "Мир". Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite (Мастеркард Уорлд Элит) и Black Edition (Блэк Эдишн). По своему выбору клиент может оформить до восьми бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам", — говорится в пресс-релизе.Еще одна опция в составе пакета "Атмосфера" - новая собственная бонусная программа "Космос", которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях. Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass (Приорити Пасс) и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.Новинкой также является сервис "Семейный доступ", который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.Клиентов ПСБ Private Banking традиционно сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы клиента и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах. В рамках обслуживания VIP-клиентам обеспечивается высококачественный сервис, комфорт и безопасность."В рамках пакета мы предложили клиентам свою уникальную бонусную программу "Космос", которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи. Правильная атмосфера немыслима без семьи - и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис "Семейный доступ", ориентированный на всех членов семьи, включая детей. Время меняется и предъявляет новые вызовы и нам важно соответствовать актуальной повестке, формируя комплексное предложение, которое обеспечит новый уровень сервиса, защиты и уверенности наших клиентов", — заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос, слова которой цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20200915/bank-1577254277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк, новости компаний - экономика