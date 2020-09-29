https://ria.ru/20200929/urgant-1577935540.html
Ургант пошутил над Бузовой из-за боксерского поединка
Телеведущий Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой, которую вызвала на бой боксерша Ангелина Семенова. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
шоу-бизнес
иван ургант
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> пошутил над певицей <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольгой Бузовой</a>, которую вызвала на бой боксерша Ангелина Семенова.Ургант заявил, что слова Семеновой о том, что в ходе поединка она "сильно бить не будет, но будет бить красиво", похожи на текст песни."Ты красивая, а я красивая и сильная", - <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=329&v=V7-guI0AzXE&feature=emb_title&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82" target="_blank" rel="nofollow noopener">процитировал</a> Ургант обращение спортсменки, отметив, что она нечаянно подарила Бузовой "хит".Он добавил, что теперь певица должна вызвать Семенову на поединок в той сфере, где "она является профессионалом".Ранее Семенова вызвала на бой Бузову, вспомнив слова поп-звезды о готовности к бою в любой момент.
https://ria.ru/20200924/buzova-1577731697.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иван ургант, ольга бузова